- Jeg vil bo lovligt i Danmark, siger Xu Zhang. Foto: Carsten Lysdal

Udvist siger nej til at leve i skjul

Slagelse - 18. februar 2017 kl. 08:06 Af Per Vagnsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle af de mange, der vil hjælpe udviste Xu Zhang, har tilbudt hende steder, hvor hun kan holde sig skjult, men hverken den 23-årige kvinde selv eller hendes støttegruppe har så meget som overvejet den løsning. Xu Zhang er indstillet på meget snart at rejse til Kina, samtidig med at hun håber, at hendes klage over udvisningen fører til, at hun senere kan vende tilbage til Danmark og Slagelse.

- Jeg skal jo rejse, og jeg vil ikke gøre noget ulovligt. Jeg vil sige tusind tak for, at så mange har støttet mig, men jeg vil ikke være her ulovligt. Jeg vil bo i Danmark lovligt, siger Xu Zhang til Sjællandske.

Ifølge hendes tidligere kontaktlærer på ZBC i Næstved, Toni Andersen, er der flere, der har fremsat tilbuddet om at holde Xu Zhang skjult.

- Man kan godt blive rørt over, at mennesker, der slet ikke kender hende, kommer med den slags tilbud, men vi holder os fuldstændig inden for lovens rammer, siger Toni Andersen.

Xu Zhang har klaget til Udlændingenævnet over udvisningen. En afgørelse på klagen kan være godt et halvt år undervejs, og ifølge Udlændingenævnet må Xu Zhang ikke blive i Danmark, mens klagen behandles.

Derfor satser hun nu på at gøre, som der bliver sagt, i håb om at få lov til at vende tilbage.

