Politikerne skal nu se på, hvordan man vil bruge undersøgelsen fra Orbicon til at tage stilling til, hvilke ejendomme der skal have påbud om spildevandsrensning på landet.

Udvalgsformand dumper spildevandsundersøgelse

Slagelse - 08. maj 2017

Over det ganske land har man talt om den såkaldte Slagelse-model, hvor man kræver bevis for, at huse på landet forurener vandløb, før man kræver dem kloakeret.

En model der ikke mindst er »opfundet« af Villum Christensen (LA), formanden for kommunens udvalg for erhverv, plan og miljø. Tankegangen er årsag til, at byrådet tilbage i 2015 vedtog, at der skulle udarbejdes en rapport, som kunne vise i hvilken udstrækning organisk stof fra spildevand er årsag til, at tilstanden i vandløb ikke lever op til opstillede mål.

Denne rapport foreligger nu fra firmaet Orbicon, og skal til behandling på udvalgsmødet i dag. Sjællandske erfarer, at rapporten har kostet halvanden million kroner at lave, men den dumpes allerede inden den politiske behandling af udvalgsformanden.

- Uredelig, tendentiøs og helt uvidenskabelig, skriver Villum Christensen blandt andet om rapporten i et to sider langt indlæg, som også er med som bilag til mødet mandag.

Samme syn som udvalgsformandens går dog ikke igen, når man læser forvaltningens sagsfremstilling til mødet mandag.

Her tales der derimod om, at undersøgelserne munder ud i nogle klare anbefalinger til det videre arbejde med forbedret spildevandsrensning i det åbne land.

I rapporten beskrives det blandt andet, hvordan spildevand fra ejendomme via dræn ender i vandløbene. Også selv om disse ejendomme i nogle tilfælde ligger over 750 meter fra vandløbet.

Villum Christensen siger, at det selvfølgelig er oplagt, at ejendomme tæt på forurenede vandløb, der tydeligvis leder spildevand ud i vandløbet, skal kloakeres på den ene eller den anden måde.

- Men når man kommer længere væk, mener jeg det vil være umuligt at bevise, at en bestemt ejendom bidrager til, at der er en dårlig tilstand i et vandløb. Mange andre faktorer end spildevand kan medvirke her, og der er også mulighed for at forbedre tilstanden ved at lave ændringer i vandløbene, mener Villum Christensen.

Han fortæller, at hans indstilling vil være, at han ønsker påbud om spildevandsrensning op i udvalget til godkendelse inden forvaltningen sender brev til folk.

-Det skal kunne bevises, at forureningen af vandløbet kommer fra den ejendom, som man vil give påbud, og det mener jeg aldrig vil kunne bevises, siger Villum Christensen, der selv er noget spændt på, hvad de øvrige politikere i udvalget mener.