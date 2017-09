Udvalg siger nej til vejlukning

Sådan lyder det i afgørelsen fra landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget, der forleden skulle beslutte, om der skal arbejdes videre med Hejninge-Stillinge lokalråds ønske om at lukke Solvænget i Kirke Stillinge for gennemkørende motoriseret færdsel eller ej.

Beslutningen begrundes i den relativ beskedne trafik, nemlig 83 køretøjer og 21 biler og cykler pr. døgn. Det påpeges også, at trafikken vil flytte hen til områdets andre veje, og endelig nævnes også, at der vil være en del udgifter ved lukningen.

I forbindelse med et møde mellem Hejninge-Stillinge Lokalråd og Center for Teknik og Miljø sidste år spurgte lokalrådet, om vejen kunne lukkes for gennemkørende motoriseret færdsel på strækningen ud for det grønne område øst for Solvænget.