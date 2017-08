Formanden for Slagelse Tennisklub Axel Toft glæder sig over beslutningen i udvalget for kultur, fritid og turisme, som han håber vil få opbakning i økonomiudvalget. Foto: Simon Ydesen

Udvalg anbefaler håndsrækning til tennisklub

Slagelse - 10. august 2017

- Vi er naturligvis meget glade for udvalgets beslutning og håber, at den bliver godkendt i økonomiudvalget, så vi får et pusterum til at få bygget noget op i tennisklubben, som kan give os en stabil økonomi på lang sigt.

Det siger formanden for Slagelse Tennisklub, Axel Toft, efter at kommunens udvalg for kultur, fritid og turisme forleden havde tennisklubbens økonomiske situation på den lukkede del af dagsordenen.

Udvalgsformand Troels Christensen (LA) oplyser, at udvalget er positiv stemt overfor at give tennisklubben det ønskede økonomiske pusterum. I form af en pause på to år med at tilbagebetale de 460.000 kroner, som tennisklubben har modtaget i form af for meget tilskud siden 2014.

Den endelige beslutning skal dog træffes af kommunens økonomiudvalg på et møde 21. august.

Som tidligere nævnt skyldes tennisklubbens store problemer, at man fik bygget en hal på et tidspunkt, hvor man regnede med omkring 1000 medlemmer.

I dag er medlemstallet nærmere de 200, og det giver problemer med økonomien.

BRF-kredit har tilbudt to års henstand med afdragene på tennishallen, men det er under den forudsætning, at kommunen også går med til to års henstand på tilbagebetaling af for meget tilskud.