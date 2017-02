Udskældt vindturbine droppet

Mange siger, den ligner »et kæmpemæssigt alpehorn, der kun blæser varm luft«. Andre - og de er efterhånden meget få - tror på, at den specielle Sheerwind Vindturbine har nogen gang på jord. Under alle omstændigheder har netop denne del af de mange nye energitiltag i Korsør taget en uforholdsmæssig stor del af opmærksomheden - men det kommer den ikke til at gøre længere.

Derfor ønskede John Dyrby Paulsen, at det blev helt krystalklart, hvad byrådet ønskede at gøre på området og fik via den såkaldte initiativrets-sag punktet behandlet på gårsdagens byrådsmøde. Socialdemokraternes indstilling lød således:

Brintbus-projektet støttes helt aktuelt i form af udarbejdelsen af et prospekt, der skal være en del af arbejdet med at skaffe investorer til projektet - og endelig: »Forvaltningen skal have hjælp til at gøre prospektet færdigt og støtte op om arbejdet med at skaffe investorer, og der er enighed om, at forvaltning - efter udbud - indhenter fornøden ekspertise til at gennemføre dette«.