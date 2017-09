Se billedserie Villum Christensen fra LA ønsker ingen skattestigning, men forudser at den kommer.

Udsigt til skattestigning på 60 millioner kroner i Slagelse

Slagelse - 15. september 2017 kl. 05:42 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Weekenden kan blive travl for kommunens politikere, der efter hvad Sjællandske erfarer af borgmester Stén Knuth (V) er kaldt til møder på rådhuset både lørdag og søndag.

Her skal de forsøge at finde cirka 150 millioner kroner, som der i følge administrationen er behov for, for at få et budget i balance.

Allerede i dag fredag ventes det dog, at kommunen officielt får noget af en håndsrækning, idet man får lov til at hæve skatten med omkring et halvt procentpoint. Det er halvdelen af den procent man har søgt om, og som ville kunne indbringe 120 millioner kroner.

MF og byrådsmedlem Villum Christensen fra Liberal Alliance kunne dog torsdag, efter et møde hos økonomi og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, fortælle Sjællandske, at meget tyder på at Slagelse får lov til at hæve skatten.

Villum Christensen fortæller, at fire kommuner i landet har søgt om at hæve skatten med i alt 384,4 millioner kroner.

Udover Slagelse med 120 millioner drejer det sig om Odense med 155 millioner kroner, Halsnæs med 9,4 millioner kroner og Holbæk med 100 millioner kroner.

Der er kun 200 millioner kroner at fordele, og hvordan det skal ske, vil afhænge af kommunernes økonomiske situation. Men Villum Christensen er i sin bedømmelse gået ud fra, at Slagelses økonomi ihvertfald ikke er bedre end de øvrige kommuners.

S-gruppeformand John Dyrby Paulsen siger forud for weekendens forhandlinger, at socialdemokraterne går efter at være med i et budgetforlig.

Dyrby Paulsen siger også, at det er nødvendigt at sige ja til en skattestigning, som der altså i følge Villum Christensen er udsigt til.