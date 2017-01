Det er her ved det store tunnelelement med Korsørs navn på ved Korsør Station, at der er ønske om at opsætte en mindesten.

Udsatte sag om Emilie-mindesten

Sådan står der at læse i den beslutning, som økonomiudvalget i Slagelse Kommune har ført til protokols, efter at økonomiudvalget havde drøftet et ønske om, at der opsættes en mindesten for den dræbte Emilie Meng ved Korsør Station, hvor der er lagt blomster og opsat lys for foden af det store tunnelelement med Korsørs navn på.