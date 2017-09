Ungdommens Røde Kors i Slagelse har netop fået midler til at holde en weekendlejr for børn, der trænger til et afbræk fra hverdagen, til gode oplevelser og til nye venner. Arkivfoto

Udsatte børn får weekendlejr

Slagelse - 05. september 2017

Måske mangler der økonomisk overskud. Måske mangler der socialt overskud. Måske mangler der venner. 44 børn fra Slagelse Kommune vil den sidste weekend i efterårsferien for første gang få mulighed for at komme på weekendlejr den 20. til 22. oktober.

Bag initiativet står Ungdommens Røde Kors Slagelse og den lokale næstformand Christopher Trung Paulsen.

- Jeg kan huske i folkeskolen, hvor mandag var den bedste dag på ugen. Det var den dag, man kunne fortælle alle dem i klassen om alt det fede, man havde lavet i weekenden. Det er desværre ikke alle børn, der har noget at fortælle til de andre i klassen. Mandag efter mandag bliver der spurgt: »Hvad har du lavet i weekenden?« og svaret er »Ingenting«, siger Christopher Trung Paulsen og fortsætter:

- På vores weekendlejr vil børnene få et tiltrængt pusterum, nye oplevelser og gode venner. Og så har de også noget at fortælle til alle de andre i skolen, når det bliver mandag. Derfor laver vi den her weekendlejr.

For at få weekenden til at løbe rundt, har Ungdommens Røde Kors Slagelse brug for en hel masse frivillige. 22 for at være præcis.

- Du skal være fyldt 18 år for at være frivillig på weekendlejr. Ud over dette er det vigtigste bare, at du har lyst til at bruge en weekend på at give en gruppe børn en masse gode oplevelser, de kan leve længe på. Derudover kan vi anbefale masser af energi og højt humør, da der er fart på i løbet af en weekend. Vi indhenter selvfølgelig også børneattest på alle frivillige, inden de kommer med på lejren.

Alle frivillige, der ikke har været lejrhjælpere på en lejr i Ungdommens Røde Kors før, skal desuden deltage til en forberedelsesdag den 14. oktober.

Christopher Trung Paulsen kan kontaktes på urk-slagelse@urkmail.dk.