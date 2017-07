Ubåden lod vente på sig

Fredag eftermiddag har mange sat sig til rette ved Storebælts broen for at overvære gennemsejling af verdens største atomubåd. Russiske atomubåd "Dmitrij Donskoj" med 170 meter længde skulle være på vej ind under Storebælt.

Dog skuffelsen bredte sig blande de flere hundrede, der fredag ved 16-tiden havde indfundet sig på Halsskov Rev for at se verdens største atomdrevne ubåd sejle under Storebæltsbroen. For ved godt 16.30-tiden var der fortsat ingen ubåd i sigte - men vejret var fantastisk.

Seneste meldinger er, at ubåden vil vise sig omkring klokken 18.41