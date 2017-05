Se billedserie Hugo Larsen fremviser indholdet fra skabet med DNA-spor. Der er i tusindvis af sager - nogle bliver opklaret, mens andre bliver kasseret - typisk efter fem eller10 år - afhængig af forbrydelsen. Dog bliver materiale fra uopklarede drabssager aldrig forældede. Foto: KIM BRANDT

Send til din ven. X Artiklen: Tyvekoster og stoffer for millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyvekoster og stoffer for millioner

Slagelse - 23. maj 2017 kl. 07:00 Af Tekst og foto: Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I kælderen under politistationen i Slagelse findes der ikke bare et, men adskillige kosterrum. »Koster« er politiets måde at sige »tyvekoster« på - men ordet dækker faktisk over mere end blot tyvekoster. Det handler også om beslaglagte ting og sager - for eksempel våben og narkotika.

- Jeg vil anslå, at vi har mellem 8-9.000 forskellige effekter, siger »kosterforvalter« Hugo Larsen til Sjællandske.

Allerede i sidste uge kunne han fremvise noget af det mest usædvanlige, der i øjeblikket befinder sig i kælderen, nemlig de 167 nye Playstation 4-modeller, som fortsat savner deres ejer. De står fortsat i et aflåst rum, der er beregnet til større ting, men lige nu er vi trådt ind i et andet rum for mindre effekter.

Sikkerheden er højt prioriteret, og derfor er der ikke bare en lås, men også en kode, der skal indtastes, før døren kan åbnes. Det er kun Hugo Larsen, der kender koden, så ingen andre kan komme ind til rummet, der blandt andet også indeholder et ekstra-aflåst dobbelt-skab.

- I det ene gemmer vi DNA-spor, som typisk er indsamlet i forbindelse med indbrud, fortæller han.

Det kan være et fingeraftryk på en rude, en fodaftryk i jorden ude foran vinduet - eller måske en dråbe blod, hvis tyven har skåret sig på en knust rude. Alt dette materiale bliver omhyggeligt gemt i små plastikposer, som udstyres med et journalnummer, således at man forholdsvis nemt kan finde frem til sagen - selv efter flere år.

Hugo Larsen åbner nu for det andet skab - og straks breder der sig en kraftig, krydret duft i lokalet.

- Her er der narko for millioner af kroner, siger Hugo Larsen, som fremviser nogle store partier hash, som udsender den umiskendelige duft.

Desuden er der amfetamin, kokain og i tusindvis af piller - blandt andet de ulovlige anabolske steroider, som mange bodybuildere bruger til at få større muskler.

Hver enkelt »fangst« er omhyggeligt beskrevet med oplysninger om tid og sted for beslaglæggelsen.

- Hvor længe skal alt det ligge her?

- Til den enkelte sag er afsluttet, men ellers efter fem år. Så bliver det kørt på forbrændingen, og her skal der altid være to politifolk til stede, når det sker. siger politimanden.

Læs hele reportagen i Sjællandske tirsdag