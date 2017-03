Se billedserie Klokken lidt i fire om natten åbnede tyven døren til soveværelset og lyste på det sovende ægtepar.

Send til din ven. X Artiklen: Tyv lyste på sovende ægtepar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tyv lyste på sovende ægtepar

Slagelse - 02. marts 2017 kl. 06:58 Af Tekst og foto: Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken var lidt i fire om morgenen. Pludselig gik døren op til deres soveværelse og en tyv lyste på dem.

- Det er ganske forfærdeligt bagefter. Lige da det skete, så reagerede jeg ved at råbe meget højt - »hvad fanden laver du her«, mens min mand hurtig kom ud af sengen og på bare fødder løb efter tyven, der smed et koben fra sig.

Sjællandske er på besøg hos et ægtepar i deres hus i Korsørs nordlige bydel, hvor de har boet i 30 år. Begge er 74 år . De er fortsat påvirket af det indbrud for snart to uger siden, hvor de blev vækket af en tyv, der lyste på dem, da de lå og sov i deres seng.

Indbruddet var tilsyneladende nøje planlagt. Nogle aftener før havde ægteparret set en hvid lav varebil, der kørte langsomt rundt i villakvarteret og standsede ved flere huse.

- Jeg burde have ringet til politiet om bilen, siger den 74-årige kvinde, som også flere nætter før indbruddet hørte, at det ringede på deres dør, men ægteparret blev liggende i deres seng, fordi det var så sent. Tilsyneladende skulle det sikres, at der ingen var i huset.

Tyvene er kommet ind i huset ved at benytte et koben fra ægteparrets skur i carporten, der også var brækket op. Døren i bryggerset i den modsatte ende af huset, hvor de sover, er brækket op og sparket åben. Politiet fandt både tydelige skoaftryk på døren, ligesom der blev søgt efter dna-spor. Tyvene stjal to punge, to mobiltelefoner, et fotoapparat, en computer og tre ure, hvoraf det ene var et arvet guldur.

- Mine kone måtte cykle hen til vores datter for at slå alarm til politiet, da de havde taget vores telefoner. Heldigvis havde vi ikke fået vores bilnøgler tilbage, efter at have lånt bilen ud, for så tror jeg også, at de var kørt med den, siger ægtemanden, der nu har bestilt alarmer til huset. Begge deres punge er efterfølgende fundet i nærområdet tømt for penge og visa-dankort, som ingen dog har nået at hæve på.

To dage efter indbruddet lykkes det politiet at pågribe tre drenge fra Korsør - to på 15 år og en på 17 år. De er anholdt i Dalmose, hvor en borger anmelder, at en bil kører mystisk rundt ved hallen. I den er de tre drenge.

Politikommissær Jens Jedig fra lokalpolitiet i Slagelse, oplyser til Sjællandske, at den 17-årige har fået en straksdom på fem måneders fængsel, hvori også indgår andre forhold, mens den ene 15-årige fortsat sidder varetægtsfængslet, og den anden er løsladt.

- Vi kunne bevise, at de havde med indbruddet hos ægteparret i Korsør at gøre. Vi har også sigtet dem for et indbrud på Bragesvej, hvor de slap væk med en to år gammel Citroen, som de fandt bilnøglerne til, siger Jens Jedig. Han ønsker ikke at oplyse, om drengene har nogen relationer til hinanden, da politiet fortsat efterforsker drengenes gøren og laden i forhold til andre indbrud i Korsør-området, ligesom de mangler at tale med en mistænkt mere.

Jens Jedig opfordrer generelt til, at man sørger for ikke at have sine bilnøgler og andre værdigenstande liggende frit fremme i sit hjem.