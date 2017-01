Se billedserie Der er øjensynligt ikke kommet data fra den omstridte SheerWind-turbine i Kina, der skulle have været i drift siden november. SK forsynings direktør Henrik Lundgaard oplyser, at fagpanelet ikke har modtaget noget, mens direktør David Drachmann-Sunne ikke ønsker at tale om sagen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tys-tys om omstridt vindturbine Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tys-tys om omstridt vindturbine

Slagelse - 18. januar 2017 kl. 07:05 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjællandske har fået afslag af Slagelse Kommune på aktindsigt på otte navne, der udgør et dansk fagpanel, som skal vurdere den omstridte amerikanske SheerWind-turbine.

»Oplysningerne om navnene på de otte medlemmer af fagpanelet er af Slagelse Kommune besluttet ikke offentliggjort i forbindelsen med behandlingen af den åbne sag af hensyn til de nævnte personer«.

Denne tekst er sat hen over otte navne i et brev, som virksomheden EUE ApS har sendt til Slagelse Kommune den 4. januar. Dagen før har projektudvikler fra Slagelse Kommune, Iben Brinkland, i en mail skrevet til direktør for EUE, David Drachmann-Sunne, at SheerWind-turbinen udgør en væsentlig del af kommunens satsning med EnergiPark Korsør og energiklynge, hvorfor det er vigtigt, at der også er »soliditet« i den nye teknologi, da Slagelse Kommune ellers ikke kan markedsføre og tiltrække virksomheder til energiparken.

I svaret fra David Drachmann-Sunne fremgår det, at både EUE og Slagelse Kommune har sammenfaldende interesser i at få tiltrukket virksomheder til energiparken. Om SheerWind-turbinen oplyser han, at den seks til otte år gamle teknologi er gået fra teori til praksis tre steder i verden - Kina, Holland og Mitchigan i USA. De tre steder er værd at følge, når det skal vurderes, om teknologien virker. EUE har til brug for dette nedsat et dansk fagpanel bestående af otte personer, der skal vurdere de data, der kommer fra turbinerne i de førnævnte tre lande.

Hvem de otte personer er, skal altså holdes skjult, mener Slagelse Kommune, der vurderer, at det har væsentlig økonomisk betydning for virksomheden EUE, at oplysningen om fagpanelets sammensætning ikke offentliggøres.

Sjællandske har kontaktet David Drachmann-Sunne for at høre, om kendskabet til de otte navne i fagpanelet har økonomisk betydning for EUE.

- Det er mig, der har bedt kommunen om ikke at offentliggøre navnene, da der er tale om personer fra mit netværk, der udfører et stykke frivilligt arbejde, så jeg bedre er i stand til at vurdere de data, der kommer. Det har jeg ikke selv teknisk forstand til. De otte personer ønsker ikke at blive ringet op om SheerWind-teknologien, siger David Drachmann-Sunne.

- Er der kommet nogen data fra de opstillede vindturbiner?

- Det ønsker jeg ikke at tale om, siger David Drachmann-Sunne til Sjællandske.

Iben Brinkland oplyser til Sjællandske, at der med i fagpanelet bl.a. er fem direktører fra forskellige virksomheder og en professor fra et dansk universitet.

Det er lykkedes Sjællandske at finde frem til to af direktørerne i fagpanelet. Nemlig administrerende direktør Henrik Lundgaard og teknisk direktør Henrik Birch fra SK Forsyning, som er 100 procent ejet af Slagelse Kommune.

- Vi har intet fået i fagpanelet, men du skal nok spørge David Drachmann-Sunne, siger Henrik Lundgaard til Sjællandske.

Sjællandske har klaget til statsforvaltningen over afslaget på aktindsigt i de otte navne i fagpanelet.

relaterede artikler

Viceborgmester: EUE skadelig for Slagelse 13. december 2016 kl. 06:01

Omstridt turbine ikke i drift 08. december 2016 kl. 09:37