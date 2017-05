Til venstre vinderen Jørn Lønberg, der lykønskes af antenneselskabets formand Mike Axdal. Han bebuder nu mulighed for direkte tv til medlemmerne fra lokalradioerne i Korsør og Skælskør. Privatfoto.

Tv fra lokalradioer?

Slagelse - 17. maj 2017 kl. 13:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Helge Wedel

For at få flere til at melde sig til Korsør Antenneselskabs nyhedsmail har der været udskrevet en konkurrence, hvor der blev trukket lod om et gavekort til Korsør Erhvervsforening på 1000 kroner.

Den heldige vinder blev Jørn Lønberg, der fik overrakt blomster og gavekort af formanden for bestyrelsen i Korsør Antenneselskab Mike Axdal.

Han oplyser, at antenneselskabet har indgået et tæt samarbejde med lokalradioerne i Korsør og Skælskør, så de er sikret at kunne sende på antenneanlægget. Senere er det planen, at radioerne får adgang til en kombineret radio/tv-kanal.

- Det vil formentlig betyde, at der i fremtiden er mulighed for, at radioerne kan få billede på og sende direkte tv til medlemmerne. Det er én af flere muligheder, vi vil se i det kommende år, udtaler formand Mike Axdal.