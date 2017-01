Send til din ven. X Artiklen: Tusindvis af husstande er uden signal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tusindvis af husstande er uden signal

Slagelse - 31. januar 2017 kl. 10:04

Der skal være mere plads til lynhurtigt bredbånd i YouSees kabeltv-net. Derfor oplever husstande i Slagelse i dag slukkede signaler fra udbyderen. Det er dermed ikke længere muligt at lytte til FM-radio via antennestikket i væggen.

Svendborg, Slagelse og Randers er blandt de første byer, hvor signalet er blevet slukket, og herefter vil andre byer følge efter. YouSee afslutter lukningen af FM-signalet hos de sidse husstande i uge 10.

- Det har været en svær, men nødvendig beslutning. Det gamle analoge radiosignal sluger betydelig plads i nettet, og vi har brug for den plads til at opgradere bredbåndsnettet, siger YouSee-direktør Jacob Mortensen med ansvar for bredbånd og tv.

YouSee investerer i disse år et meget stort trecifret millionbeløb i at opgradere kabelnettet til at kunne tilbyde kunderne bredbåndshastigheder på op til 1 Gbit/s.

- Mens vi får stadigt flere kunder, der efterspørger høje bredbåndshastigheder, oplever vi jævnt fald i forbruget af radio via kabelnettet. Og vi har en klar forventning om, at antallet af bredbåndskunder på kabelnettet vil vokse markant de kommende år, siger Jacob Mortensen.

Skønsmæssigt har cirka en fjerdedel af YouSees nuværende 1,2 millioner kabelkunder haft en FM-radio tilsluttet antennestikket. Mange af dem foretrækker at beholde deres nuværende FM-radio, og flere end 30.000 har indtil videre sagt ja tak til et tilbud fra YouSee om, at de gratis kan få tilsendt en stueantenne.