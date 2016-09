Se billedserie 7000 unge blev inspireret ved årets SUK-festival, som fandt sted torsdag. Foto: Hans Jørgen Johansen

Tusinder gæstede SUK-festival

Slagelse - 09. september 2016 kl. 07:37 Af Mathilde Donslund Malling Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Omkring 7000 unge mennesker kom for at blive inspireret til deres kommende karriere, da årets SUK-festival løb af stablen torsdag. Allerede omkring halv ni var de første personer klar til at se på de opstillede stande og aktiviteter mellem Slagelse Gymnasium og Selandia.

Borgmester Stén Knuth var med til at byde velkommen på scenen i midten af festivalen, og derefter spillede et band bestående af elever fra Korsør Produktionshøjskole op til festlighederne med »Play that funky music«.

Solen skinnede på de mange fremmødte, der kunne gå rundt og høre om alt fra tekniske uddannelser til ungdomsskoleaktiviteter.

Med konkurrencer og aktiviteter ville de forskellige stande få de unge til at engagere sig og tænke sig en ekstra gang over, hvorvidt netop den uddannelse er noget for dem.

Blandt andet kunne man ved en af Selandias stande prøve at fikse med computere, der skulle samles, for at få en hurtig smagsprøve på livet som IT-supporter. Der var selvfølgelig lidt guidning til de interesserede, der havde standset op.

