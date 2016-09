Turisterne blev fanget på Agersø

Der var ren kaos på Agersø søndag eftermiddag. Her holdt intet mindre end 24 biler i kø for at komme med færgen til Stigsnæs. Problemet var blot - færgen var allerede fyldt, da den forlod Omø. Privatfoto

Slagelse - 06. september 2016 kl. 17:04 Af Camilla Adams Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ø-boerne har i den sidste tid gruet for, hvilke konsekvenser den nye reducerede vinter-sejlplan ville medføre. Vintersejlplanen trådte i kraft 1. september, og derfor skulle sejlplanen i denne weekend stå sin prøve, da det især er i weekenderne, at turisterne kommer på besøg. Og det var ikke en weekend, som Agersø-beboerne var helt tilfredse med.

- Inden middag holdt der 24 biler på Agersø havn og skulle med til Sjælland. Problemet var bare, at færgen allerede var næsten fyldt op inden den forlod Omø, forklarer en frustreret Anette Holst, som bor på Agersø.

Heldigvis for de mange turister valgte besætningen på færgen at sejle til Stigsnæs med passagererne fra Omø. inden de sejlede tilbage til Agersø for at hente de mange biler. Desværre skulle der også trucks og fiske-kasser med færgen, hvorfor tre biler ikke kunne komme med og derfor strandede på Agersø i tre timer, inden en ny færge ankom.

- Kommunen tilbyder billige billetter til turister, men med den sparsomme sejlplan kan kommunen ikke få vedkommende fra øen igen. Det giver jo ikke nogen mening, siger den frustrerede Anette.

Også på Agersø Kro har de frygtet for vintersejlplanen, og frygten er ikke aftaget efter weekenden. Her måtte flere gæster forlade kroen, inden de havde fået morgenmad og frokost, som der ellers var betalt for i opholdet, så de kunne være sikre på at komme over til fastlandet.

- Det er så sørgeligt for kroen, at gæsterne må af sted inden morgenmad. De kommer jo ikke igen eller anbefaler stedet til andre, fortæller Anette Holst.

Andre valgte at tage med den sidste færge aftenen inden for at stille bilen og tage tilbage til Agersø igen. En tur, der tager flere timer.

Kroen er lige nu fuldt booket til og med oktober, og allerede næste søndag kan der være nye problemer, når 60 gæster skal hjem fra et ophold.

- Jeg er virkelig spændt på, om færgekontoret har tænkt sig at evaluere på det her. Det breder sig hurtigt som ringe i vandet, og så gider folk slet ikke komme her mere til sidst, siger Anette Holst.

Flemming Erichsen, havnechef i Korsør, er ked af weekendens dårlige oplevelse.

- Selvfølgelig lukker vi ikke bare øjnene for oplevelser, som de her. Vi samler data ind og drøfter, om der er noget, vi kan gøre, inden for de økonomiske rammer, vi har, siger han.

Han mener, at weekenden var helt usædvanlig for øerne både i forhold til det dårlige vejr og det antal gæster, der var til stede.

- Der sker sikkert det, at det er begyndt at regne, og så er der en masse, der har tænkt, at nu tager de hjem. Men hvis man ikke har booket en billet på færgen, kan man altså ikke bare være sikker på at komme med, fortæller havnechefen og fortsætter:

- Man kan nå rigtig langt, hvis bare man booker en billet.