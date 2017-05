Marc Krabbe-Sørensen er regionsleder i Tuba Sjælland. Foto: Mette Kjær Nielsen

Tuba fejrede 20 år i Danmark - og ét år i Slagelse

Slagelse - 25. maj 2017
Af Mette Kjær Nielsen

Det er nu et år siden, at organisationen Tuba slog dørene op for deres rådgivning af børn af misbrugere i Slagelse. Samtidig er det 20 år siden, at landsforeningen Tuba for allerførste gang åbnede på Frederiksberg. Det blev onsdag fejret med en reception i organisationens lokaler hos Pranahus i Vestsjællandscentret.

Til at åbne receptionen var borgmester Stén Knuth (V) inviteret. Og han trak på sine egne erfaringer i sin tale:

- Jeg elsker min far, men han var - især om fredagen - også glad for øl. Den gang i mine teenageår kunne jeg godt have brugt et sted som Tuba, fortæller Stén Knuth.

- Vi er jo desværre en af de kommuner, der er allermest udfordrede af misbrug. Men det jeg kan læse og høre er, at det går godt med Tuba her. Det er vigtigt, at Tuba er her. Det gør virkelig en forskel, siger borgmesteren.

I det år, Tuba har haft rådgivning i Slagelse, har 50 unge mennesker henvendt sig og fået hjælp fra Tuba.

- Jeg vil selvfølgelig gerne gøre opmærksom på, at der er plads til flere, lød det blandt andet fra Marc Krabbe-Sørensen, regionsleder i Tuba Sjælland.

Efter de to første taler blev der afholdt en lille, interaktiv quiz med spørgsmål om organisationens historie og fakta. Herefter fortalte en af de unge, der har brugt Tuba, om sin historie, hvorpå der blev delt ud af den store brunsvigerkagemand, der var indkøbt til den festlige anledning.