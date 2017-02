Hærværk for tusindvis af kroner er erstattet med ansvarlighed. Beboere i Ringpark undgår efter al sandsynlighed huslejestigning. Foto: Carsten Lysdal

Send til din ven. X Artiklen: Trusler om forhøjet husleje har fået has på hærværk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trusler om forhøjet husleje har fået has på hærværk

Slagelse - 25. februar 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alene nytårsaften blev der sprængt postkasser i luften, vandaliseret indgangspartier og knust ruder for i alt 80.000 kroner. Ugerne efter fortsatte hærværket, hvilket i begyndelsen af februar rundede en samlet udgift på knap 200.000 kroner.

Læs også: Boligselskab vil hæve huslejen efter hærværksbølge

Siden boligselskabet FOB for to uger siden - netop på grund af hærværksbølgen - sendte et brev ud til samtlige beboere i Ringparken i Slagelse, hvor de fleste lejere nok mest dvælede ved truslen om en huslejestigning, er det imidlertid, som om ballademagerne er gået i hi.

Det fortæller FOB-direktør Flemming Stenhøj Andersen, som kan konstatere, at truslen om en kollektiv økonomisk afstraffelse har fået beboere til at tage ansvar.

- Jeg tror, det ender med, at vi får styr på det. Det kan klares inden for egne rækker, for faktisk har der ikke været noget hærværk siden, siger Flemming Stenhøj Andersen.

FOB og samarbejdsudvalget i Ringparken arrangerede i forbindelse med den fælles skrivelse ud til lejerne et beboermøde. Det fandt sted forleden - og bar frugt.

Knap 100 personer deltog ved mødet i festsalen på Jacob Dampes Vej, og alle gik derfra med lysten til samarbejde, lyder det fra boligdirektøren.

- Mange vil tage ansvar og tage hånd om problemerne, som de 99 procent af lejerne jo egentlig intet har at gøre med. Derfor er der ikke nogen, der er glade for de konsekvenser, det her kan få, fortæller Flemming Stenhøj Andersen, som ikke kan garantere, at der ingen huslejestigning kommer i fremtiden, men at den - som udgangspunkt - ikke kommer i kølvandet på hærværket.

- Der er ingen kære mor længere, men stopper hærværket, hæver vi ikke huslejen. Der er jo heller ingen, der gider betale for den ballade, som naboens børn laver, siger han og slår fast, at de, som ødelægger idyllen for alle andre, kan se frem til erstatningskrav.