Emilie Mengs biologiske far taler ud for første gang, om den tragedie, der har ramt familien. Arkivfoto

Trods dyb sorg: Nu taler Emilies far om tragedien

Det skulle blive den sidste gang, at den unge pige blev set i live. For i de morgentimer forsvandt Emilie Meng sporløst, og på trods af et utal af eftersøgninger fra både politi og frivillige, var hun som sporløst forsvundet.

Tidligt om morgenen den 10. juli sidste år sagde den dengang 17-årige Emilie Meng farvel til sine veninder ved Korsør Station for at gå de sidste få kilometer hjem.

Men juleaftensdag, lidt over fem måneder senere blev et lig fundet i en sø nær Borup cirka 60 kilometer fra det sted, hvor Emilie Meng forsvandt. Og første juledag stod det klart, at der var tale om den nu 18-årige Emilie Meng, hvis lig bar præg af en forbrydelse.

Under hele forløbet har familien til den unge pige forholdt sig tavse, men nu står Emilies biologiske far Nicolai Skovgaard frem for første gang og fortæller om den frygtelige tragedie der har ramt familien. Det gør han til ugebladet SE og HØR, der har mødt faderen under fakkeloptoget for Emilie i Korsør.

- Det er uhyggeligt at tænke på, hvad hun måske har gennemgået de sidste minutter af hendes liv, siger Nicolai Skovgaard til SE og HØR.

Han blev skilt fra Emilies mor, da datteren var otte år gammel og flyttede senere hen til Aalborg, hvor han bor i dag. Far og datter har ikke set meget til hinanden siden, men har holdt kontakten ved lige.

Nicolai Skovgaard ønsker inderligt, at politiet meget snart finder den eller de gerningsmænd, som har dræbt hans datter, og gjort hans liv til et levende mareridt.

- Selvfølgelig er det en trøst, at vi ikke længere skal leve i uvished om, hvad der er sket med hende. For uvisheden har hele tiden været det værste, siger han.

Politiet, der endnu ikke har oplyst om dødsårsagen, arbejder i øjeblikket på højtryk for at finde ud af, hvem der kan have gjort Emilie ondt og taget hendes liv.