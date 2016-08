Mens to afledte ekspedientens opmærksomhed, rakte den tredje en lang arm over disken, dykkede ned i kasseapparatet og stjal et bundt pengesedler.

Trio bag kassedyk i to brugser

Mens de to afledte ekspedientens opmærksomhed, rakte den tredje en lang arm over disken, dykkede ned i kasseapparatet og stjal et bundt pengesedler. Efter at de to andre havde købt en donut, forlod tyvene forretningen, og kort efter opdagede medarbejderne tyveriet. Det er ikke gjort op, hvor stort et beløb tyvene slap af sted med.