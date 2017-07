Se billedserie Grunden til det kommende campus-byggeri, blandt andet den nuværende parkeringsplads ved godsbanebygningen, i disse dage i brug til togbusser, er købt til en pris, der langt overstiger de ni millioner kroner, som Slagelse Kommune har udsigt til at få fra University College Sjælland. Foto: Arne Svendsen

Tribler kritiserer Knuth i campus-sag

Slagelse - 27. juli 2017 kl. 06:18 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg er bestemt ikke imponeret over den måde, som borgmester Stén Knuth (V) har håndteret handlen med sagen omkring campus-grundene på. Det burde kunne gøres bedre, og han burde selv have sat sig for bordenden i sagen, fremfor at overlade det til en advokat at forhandle.

Det siger tidligere borgmester Lis Tribler (S), der i lighed med sin efterfølger understreger, at Campus Slagelse er et godt projekt.

Men hun er bestemt ikke tilfreds med den måde, som projektet er blevet kørt på. Hvor man som tidligere nævnt i Sjællandske er havnet i en situation, hvor kommunen står til at tabe omkring 20 millioner kroner.

Fordi man blandt andet køber dyrere end forventet af DSB og står til at sælge til en tidligere aftalt og meget lavere pris på ni millioner kroner til University College Sjælland.

Lis Tribler fortæller, at hun i sin tid som Slagelseborgmester, (16 år red.) ofte rejste »land og rige rundt« for at forhandle priser, når noget skulle købes eller sælges for kommunen.

- På den måde har jeg sparet kommunen for mange penge, siger Lis Tribler, der nævner et konkret eksempel overfor Sjællandske, som hun dog af hensyn til sælger ikke ønsker gengivet i avisen.

Også LA-gruppeformand Villum Christensen er meget overrasket over, at borgmesteren tilsyneladende har overladt forhandlingen af projektet med DSB til en advokat.

- Det må da være en borgmesteropgave at sikre en god pris. Det der er sket, er i hvert fald rigtig dårlig købmandskab, og jeg forstår heller ikke, at forvaltningen ikke fortæller politikerne, at sagen er meget tæt på kanten af kommunalfuldmagten, siger Villum Christensen.

Lis Tribler mener også, at det er forkert, at sagen er blevet lukket af borgmesteren, så borgerne ikke kan se tallene.

Borgmester Stén Knuth har ingen kommentarer til kritikken. Ud over at han glæder sig over de rigtig mange tilkendegivelser fra borgere, erhvervsliv og uddannelser, som siger, at »det er det rigtige, vi gør.«.

- Jeg glæder mig over at kunne gøre det arbejde færdig som Lis (den tidligere borgmester) satte i gang, med blandt andet min støtte som viceborgmester. Vi burde alle være glade og stolte over at mange års arbejde i den grad folder sig ud i disse år, skriver borgmesteren i en mail til Sjællandske.