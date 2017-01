Tribler i top blandt nye og erfarne S-kandidater

Hvilket betyder, at hun bliver placeret som nummer to på den endelige opstillingsliste, lige under borgmesterkandidat John Dyrby Paulsen, der jo har sin hjembase i Korsør.

Formand for partiforeningen i Slagelse, Anne Knudsen, oplyser, at den endelige S-liste for hele kommunen forventes at komme til at indeholde 25 navne.