Tre generationer til kamp mod madspild

For det, som startede som »kun« madspild, har grebet om sig - og nu er der næsten ingen grænser for, hvad der kan bruges og genbruges - det er kun et spørgsmål om plads. Og plads er der lige nu nok af:

- Der kom en dame forbi med en pose pige-legetøj og spurgte, om vi kunne bruge det. Nogle dage efter kom en far til to små piger og fik det - han fortalte siden, at det var lige som at have en gave med hjem. Så jo, det giver rigtig god mening, siger han.