Tre forsøgsordningers skæbne skal afgøres

Slagelse - 03. august 2017 kl. 06:49 Af Mette Kjær Nielsen

I fire år har Slagelse Kommune kørt et forsøg, hvor tre forskellige indsatser har skullet højne folkesundheden blandt kommunens børn, unge og voksne. De tre forsøg er sammen forankret i Sundhedstjenesten, og da forsøgene var sat til at løbe fra 2014-2017, skal det nu besluttes, om tiltagene skal fortsætte og dermed sættes i ordinær drift.

Det første tiltag kaldes tre-års-besøg, som ganske enkelt går ud på at familier med tre-årige børn får besøg af en sundhedsplejerske. Formålet med forsøgsordningen var at opspore overvægt hos småbørn, forebygge overvægt senere i barndommen, sekundært at vurdere motorik, trivsel og sprogudvikling.

Det vurderes i en evaluering, at det er vigtigt at videreføre ordningen, da den tidlige opsporing - og en efterfølgende indsats - kan gøre det lettere at løse problemerne og dermed på lang sigt spare en stor pose penge.

Det andet forsøg, der er ved at løbe tør for tid, er et anti-rygnings-rejsehold. Rejseholdet har haft til formål at tale med 13- til 15-årige om de alvorlige konsekvenser, rygning af både almindelig tobak og hash har, og dermed sikre, at så mange som overhovedet muligt enten ikke starter med at ryge eller stopper igen.

Samtidig har Slagelse Kommune haft et rejsehold for seksuel sundhed. Et rejsehold, der har arbejdet mod seksuelt overførte sygdomme, uønskede graviditeter, og som samtidig også har talt om tidens helt store emner om hævnporno og grænsesætning. Her har målgruppen været kommunens 13- til 25-årige - dog med primært fokus på ungdomsuddannelserne og specialområdet.

Foruden undervisning deltager rejseholdet i begivenheder som for eksempel Slagelse Festuge, SUK-Festival, Sct. Michaels Nat.

Det er administrationens vurdering, på baggrund af de tre evalueringer, at indsatserne har en værdifuld effekt, og samtidig har et stort potentiale til at forbedre folkesundheden blandt børn og unge på både kort og lang sigt.

Det er nu op til tre udvalg i Slagelse Kommune, at finde ud af, om man vil fortsætte med sammen at finansiere de tre tiltag. Uddannelsesudvalget, sundheds- og seniorudvalget samt handicap- og psykiatriudvalget skal således tage stilling på de først kommende udvalgsmøder tage stilling til, om man vil beholde alle tre initiativer, en kombination af to, en enkelt eller ingen af dem. Administrationen anbefaler at bevare alle tre, eller som absolut minimum at beholde tre-års-besøgene.

Det vil koste 450.000 kroner at videreføre tre-års-besøgene i 2018, mens det vil koste 718.000 kroner for kommunen at sætte alle tre forsøg i drift.