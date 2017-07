Broløbet til september bliver det sidste af sin slags. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) lukker fremover ned for motionsløb på Storebæltsbroen. Pressefoto

Trafikministeren lukker Broløbet

Slagelse - 18. juli 2017 kl. 09:14 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trafikminister Ole Birk Olesen (LA) har besluttet, at Storebæltsbroen fremadrettet ikke længere må kunne anvendes til motionsarrangementer. Sidste chance for at prøve den turen over Storebælt uden bil bliver altså lørdag den 9. september 2017, hvor Broløbet Storebælt afvikles for sidste gang.

- Vi respekterer naturligvis trafikministerens beslutning, men er samtidig dybt forbløffede. Det er i år sjette gang der er Broløb, og i år vil løber nummer 75.000 løbe den unikke tur over broen. Samtidig er løbet lagt, så det skaber mindst mulige gener for bilisterne. Det er altså kun i en meget begrænset tidsperiode hvert tredje år, at løbet medfører ændringer for bilisterne, siger Per Hansen fra Broløbets ledelse.

Ved alle løb har trafikafviklingen under løbet været i fokus - blandt andet er løbet flyttet fra juni til september og starttidspunktet ændret for at minimere generne for trafikken mest muligt, forlyder det fra arrangørerne. Teknikken er ligeledes med til at sikre en smidig trafikafvikling - blandt andet gennem advisering af bilisterne via SMS, mail til Brobizz-kunder, trafikradio osv. Tiltag, som er med til at sprede trafikken, og sikre en trafikafvikling uden væsentlige forsinkelser under løbet.

- Det er klart, at det tager lidt længere tid at køre over broen, når der er Broløb. Men med alle de tiltag der er gjort, mener vi at generne er minimale. Det bør være muligt, en gang hvert tredje år, at afvikle Danmarks måske mest unikke løbebegivenhed, lyder det fra Per Hansen.

Broløbet har været afholdt i alt seks gange på de 19 år, Storebæltsbroen har været åben. Under løbet er det ene sæt vejbaner afspærret og bliver brugt til løbet, mens de to andre spor bliver omdannet til landevej med trafik i begge retninger. Broen forbliver altså åben, omend det tager længere tid at komme over. Det har efterladt arrangørerne uforstående over for ministerens argumenter, der blandt andet handler om, at de faste forbindelser er for essentielle til at blive brugt til motionsløb, ligesom erfaringer fra det seneste Lillebælt Halvmaraton, der gav trafikproblemer på Lillebæltsbroen, bruges for forklaring på beslutningen.

Arrangørerne har derfor bedt om et møde med Folketingets trafikudvalg.