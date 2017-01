Se billedserie - Det skal du lige have bragt i orden, siger færdselsbetjenten til den unge fyr, som havde »glemt« lyset foran. Han måtte trække videre til skolen og lovede at få det på plads efter skoletid. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Trafikkontrol ved Antvorskov

Slagelse - 20. januar 2017 kl. 06:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Kim Brandt

Klokken er 7.40 torsdag morgen. Vi står på hjørnet af Antvorskov Allé og Sejerøvej og følger en af de mange færdselskontroller, der i denne uge finder sted over hele landet på skolevejene. I dag er det trafikken til og fra Antvorskov Skole, som skal ses efter i sømmene.

Der er tre politifolk til stede, som både kontrollerer lyset på børnenes cykler, om forældrene nu har husket selen til sig selv og poderne - og om der bliver snakket i mobiltelefon.

Klokken 7.45 bliver en ung mand standset på cykelstien. Han har ikke noget lys foran. Betjenten beder om navn, alder og et telefonnummer til forældrene.

- Så trækker du videre herfra, lyder beskeden til den unge mand, som godt vidste, at den var gal.

Han lover at få bragt lyset i orden efter skoletid, og han slipper for en bøde. Men forældrene får en opringning lidt senere, hvor de også bliver bedt om at sikre, at sønnikes cykel fremover bliver mere synlig.

Trafikken begynder for alvor at proppe til, efterhånden som tiden nærmer sig skolestart. Det er slående, hvor mange biler, der er, contra antallet af cyklister. Der er langt, langt flere biler end cykler denne morgen. - Det kan selvfølgelig skyldes vejret, at flere forældre end normalt kører deres børn. Men generelt lader det til, at de fleste forældre vælger at køre deres børn, konstaterer Mark Nordahn, som leder kontrollen.

Pludselig lyder der et kraftigt dyt fra flere biler, da en anden bilist tilsyneladende har mistet tålmodigheden i den efterhånden lange kø op mod Slotsalléen. Den kvindelige bilist har forsøgt at overhale de biler, som holder og venter for at komme op mod skolen, men trafikken fra skolen gør, at der ikke er plads til alle bilerne, og der er ved at opstå en farlig situation.

Lynhurtigt går en af betjentene ud på vejen iført sin gule vest og vinker den kvindelige bilist ind til siden.

- Jeg lavede en mega-fejl, lyder det angrende fra bilisten ud ad vinduet til betjenten.

Han snakker kortvarigt med trafiksynderen, som dog fik lov til at køre videre - uden en bøde.

- Hun fik i stedet en »adfærdsregulerende reprimande«, siger betjenten.

Bødeblokken forblev i lommen denne morgen.

- Nogen kan naturligvis have spottet os, lige inden de kom forbi, men det gør ikke noget. Det vigtigste er, at vi er synlige, siger Mark Nordahn.