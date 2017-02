De Maritime Kulturdage kommer til at blive ganske som de plejer i Korsør i 2017. - Og det er jo meget godt, siger Jørgen Ole Gyldenløve, formand for Maritime Kulturdage. Arkivfoto

Traditionstro Maritime Kulturdage under opsejling

Slagelse - 16. februar 2017 kl. 07:04 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver fællessang i Gryden, foredrag på fæstningen, spisning på pladsen, karneval for børnene og fyrværkeri fredag aften. Åbent hus på både Flådestation Korsør og Korsør Produktionshøjskole. Sådan lød en stor del af opskriften på de Maritime Kulturdage 2016 - og sådan kommer den også til at lyde i år.

Det står fast, efter at Maritime Kulturdage har præsenteret årets program for kommunen i forbindelse med den årlige ansøgning om kommunale midler.

Maritime Kulturdage havde ansøgt Slagelse Kommune om tilskud for i alt 193.000 kroner, mens man selv ville finde yderligere 50.000 kroner fra sponsorer for at få regnskabet til at gå op.

Slagelse Kommune har dog valgt at støtte de Maritime Kulturdage med i alt 171.000 kroner i 2017. Præcis det samme tal som i 2016, og 22.000 kroner mindre, end der var ansøgt om.

- Det er da ærgerligt, at vi får den samme støtte som året før. Men det kan vi også se er tilfældet for arrangementerne i Skælskør, siger Jørgen Ole Gyldenløve, der er formand for Maritime Kulturdage.

Samtidig skrives det i vurderingen af ansøgningen, at de Maritime Kulturdage:

- Maritime Kulturdage er en traditionsrig aktivitet i kommunen. Centrets vurdering er dog, at kulturdagene i højere grad fokuserer på velkendte aktiviteter og traditioner i forhold til nytænkning, står der i anbefalingen fra Center for Kultur, Fritid og Borgerservice til kultur-, fritids- og turismeudvalget.

Til det lyder svaret fra formanden:

- Der er da heller ikke meget nytænkning ved hverken Drengerøvsaften i Skælskør eller Sankt Michaels Nat i Slagelse. Det er traditioner. Og vi kan jo ikke lave nytænkning, når vi ikke får de penge, vi ansøger om, siger Jørgen Ole Gyldenløve.

Nu vil han i stedet fokusere på de private sponsorer, og han lover, at alt det planlagte kommer til at ske, og at kulturdagene bliver mindst lige så festlige, som de plejer at være.