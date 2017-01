Se billedserie Forvandlingen af Korsør Lystbådehavn vil være total, hvis samtlige etaper til næsten 20 millioner kroner gennemføres. En forvandling som ifølge formand for Korsør Lystbådehavn Karl Sigsgaard i særdeleshed vil gøre Korsør til et endnu mere attraktivt at bosætte sig.

Total forvandlet lystbådehavn

Slagelse - 28. januar 2017 kl. 07:35 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad får man for næsten 20 millioner kroner?

Svaret er en total forvandlet Korsør Lystbådehavn, hvis man kigger i den helhedsplan for havnen, som arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard har udarbejdet.

Promenader, fiskepladser, badebroer og et stort grønt område, der med sti binder havnen direkte og bedre sammen med Fiskergade og dermed Korsør by er blot nogle af de mange tiltag.

Helhedsplanen er resultatet af, at Korsør Lystbådehavn blev udpeget som et fokusområde, da § 17.4 udvalget - Byen møder vandet blev nedsat med det formål, at udvikle projekter i Korsør for de 30 millioner kroner, der oprindeligt var afsat til tropeby-projektet.

Udvalget har indtil nu brugt 10 af de 30 millioner. Blandt andet til starten på etablering af et vandsportscenter i verdensklasse i den tidligere Halsskov Færgehavn, hvor byrådet på mandag ventes at godkende, at der bruges otte millioner i havnen, så den allerede til sommer vil rumme blandt andet strand, toiletter og de første syv meter af et planlagt 27 meter højt udspringstårn.

Helhedsplanen for lystbådehavnen har været drøftet på det seneste møde i § 17.4 udvalget, hvor også formanden for Korsør Lystbådehavn Karl Sigsgaard deltog.

- Jeg er meget begejstret for planerne. Det vil virkelig løfte kommunens største lystbådehavn, men også medvirke til at gøre vores kommune endnu mere attraktiv at bosætte sig i, siger Karl Sigsgaard til Sjællandske. Han minder om udflytningen af de næsten 200 arbejdspladser fra Søfartsstyrelsen.

- Jeg er dog også spændt på finansieringen, for der satses jo også stort på udviklingen af Halsskov Havn. Bedst ville det jo være, hvis de to projekter kunne understøtte hinanden, siger Karl Sigsgaard.

Helhedsplanen for lystbådehaven er delt op i etaper, der kan iværksættes hver for sig. Arbejdsgruppen bag helhedsplanen anbefaler, at der sættes etaper i gang for godt otte millioner kroner. Blandt andet etablering af grønt område, der skal binde havnen sammen med Fiskergade, etablering af område til autocampere over mod flådestationen og promenader ud mod bådebroerne langs det grønne områder i midten af havnen.

Formand for § 17.4 udvalget Hans-Jørn Andersen oplyser til Sjællandske, at helhedsplanen nu sendes i høring hos bestyrelsen for Korsør Lystbådehavn, ligesom der bliver udarbejdet en businesscase, der skal afdække, hvilke effekter investeringerne i lystbådehavnen vil have for beskæftigelse, tilflytning, turister m.m.

Herefter overlades planen til politikerne i erhverv- plan- og miljøudvalget, som så sluttelig indstiller til byrådet, hvor meget eller hvor lidt af planen, der skal igangsættes.