Anders Nielsen (S) og Frederik Pedersen (DF) er begge en del af Biblioteksforeningens repræsentantskab. Sammen har de to fået Bibliotekernes Topmøde til Korsør.Foto: Mette Kjær Nielsen

Topmøde kommer til Korsør

Slagelse - 18. februar 2017 kl. 07:59 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bøger i papir, digitale bøger og alt det, biblioteker i dag skal kunne, som intet har med udlån at gøre. Den 30. og 31. marts holdes der Bibliotekspolitisk Topmøde i Korsør. Det betyder, at et sted mellem 400 og 500 delegerede vil komme til byen, og det glæder Anders Nielsen (S) og Frederik Pedersen (DF), som begge sidder i Biblioteksforeningens repræsentantskab - og som har arbejdet benhårdt på at få det årlige topmøde til Slagelse Kommune for første gang.

På mødet deltager repræsentanter fra 92 ud af de 98 danske kommuner, og sammen skal de diskutere fremtiden for bibliotekerne.

- Vi glæder os rigtig meget. Det er vigtigt at få sat Slagelse Kommune på Danmarkskortet, siger Frederik Pedersen (DF).

- Ud over det bruger vi i Slagelse Kommune de her topmøder aktivt. Vi får ofte ideer herfra til vores tre købstæders biblioteker. Vi skal jo også udvikle os, siger Frederik Pedersen.

Anders Nielsen (S) forklarer, at da konferencen har så tætpakket program, som den har, vil mange delegerede ankomme allerede aftenen forinden. Det vil betyde øget omsætning for både hoteller, restauranter og butikker, forklarer han.

- Med så mange mennesker i byen, håber vi, at erhvervslivet også vil bakke op om topmødet. Hvis de er vågne, kan det jo også blive en rigtig god forretning for dem, siger Anders Nielsen.

Alt andet lige håber de to herrer, at dette topmøde også kommer til at få betydning på lidt længere sigt.

- Vi håber, at den her konference også er med til at åbne øjnene hos flere andre organisationer og virksomheder. Korsør er et oplagt sted til store konferencer. Vi ligger midt i landet og har gode faciliteter, slutter Frederik Pedersen (DF).