Direktør for EUE Aps David Drachmann-Sunne vil ikke svare på, hvorfor han har sørget for, at Slagelse Kommune ikke længere er en del brintbusprojektet JIVE. Den afgående kommunaldirektør Jane Wiis kalder ham en sølle forretningsmand med en endnu mere sølle moral. Foto: Helge Wedel

Send til din ven. X Artiklen: Topchef kalder David Drachmann-Sunne en sølle forretningsmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Topchef kalder David Drachmann-Sunne en sølle forretningsmand

Slagelse - 30. juni 2017 kl. 08:04 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Direktør for EUE ApS David Drachmann-Sunne kalder KL-undersøgelse af brintbussagen ensidig, mangelfuld og beskæmmende for folkestyret. Han mener, at venner har undersøgt venner. Den afgående kommunaldirektør Jane Wiis kalder ham for en sølle forretningsmand med en sølle moral.

- Det svarer til at sætte en flok alkoholikere til at passe på en kasse øl!

Direktør for EUE ApS David Drachmann-Sunne er vred og lægger ikke fingre imellem, da Sjællandske kontakter ham for en kommentar til Kommunernes Landsforenings (KL) undersøgelse af brintbussagen - JIVE.

- Jeg var lovet en uvildig advokatundersøgelse. I stedet sætter man kommunaldirektør Jane Wiis´s tidligere venner i KL til at undersøge sagen. Og de personer, der er undersøgt, har selv været med til at finde og indsende det materiale, der indgår i undersøgelsen, siger David Drachmann-Sunne.

Han kalder undersøgelsen mangelfuld, ensidig og beskæmmende for folkestyret.

Sjællandske har bedt den afgående kommunaldirektør Jane Wiis kommentere på kritikken fra direktøren. Hun beder Sjællandske bringe følgende citat:

»David Drachmann Sunne er en sølle forretningsmand med en endnu mere sølle moral - det er jo grænsende til det uhyggeligt patetiske, når en så blakket person bare fortsætter sit lange spor af tilsvininger og bedrag«.

Jane Wiis har ikke yderligere kommentarer.

Ifølge David Drachmann-Sunne er det kommunaldirektørens hårde tone og voldsomme ordbrug på lydfilen, der er udtryk for magtmisbrug og i den grad skadelig for Slagelse Kommunes omdømme og image.

- Af rapporten fremgår, at KL-juristerne ikke har kunnet finde præcise årsager til, at EUE ApS skrev til Slagelse Kommune, at den ikke længere var deltager i brintbusprojektet. Hvorfor gjorde I det?

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger David Drachmann-Sunne.

- I en mail, gengivet i rapporten, skriver erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør Lone Wenzel til borgmester Stén Knuth (V) og kommunaldirektør Jane Wiis om EUEs forretningsmetaoder: »De skal have 120.000 kr., men for en to ugers arbejdsperiode. Dvs. hvis ikke opgaven er løst indenfor 14 dage, skal de have flere penge. Det er også den måde, de plejer at arbejde på....«

- Hun lyver. Bed hende dokumentere påstanden. Vi har aldrig fremsendt fakturaer, som ikke har været aftalt på forhånd, siger David Drachmann-Sunne.

Sjællandske har kontaktet Lone Wenzel, men hun ønsker ikke at kommentere den mail, hun har skrevet.

Frem til byrådsmødet til august er det muligt at få svar på supplerende spørgsmål til undersøgelsen, hvorefter byrådet tager stilling.