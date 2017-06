To unge er blevet dømt for både overfald og røveri. Et års fængsel hver.

Send til din ven. X Artiklen: To unge får et års fængsel for overfald på 65-årig mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To unge får et års fængsel for overfald på 65-årig mand

Slagelse - 12. juni 2017 kl. 15:24 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To drenge på 16 og 17 år er netop blevet idømt et års fængsel hver for røveri og overfald på en ældre, 65-årig mand i Korsør tilbage den 12. marts.

Læs også: Unge nægter overfald og røveri

Hammeren faldt her til eftermiddag ved Retten i Næstved. De slipper dog reelt for at skulle ruske tremmer. De er løsladt, efter de blev idømt en kombinationsdom grundet deres unge alder – på tre måneders ubetinget fængsel, som dækkes af varetægtsfængslingen, plus ni måneder betinget. Begge modtog dommen.

Overfaldet fandt sted på Lidls parkeringsplads, hvor en 65-årig bilist nægtede at give cigaretter. Derefter sparkede de unge mænd på den 65-årige, hvorefter de angiveligt slog ham i nakken med knyttede hænder.

De dømmes også for et røveri mod Basen på Motalavej senere på aftenen. Her skulle de have truet en vagt med en pistollignende genstand, som af gerningsmændene selv er blevet karakteriseret som en hundeproppistol. Anklagerfuldmægtig Stephen Pedersen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, udtaler: - Jeg er tilfreds med, at retten har fundet de tiltalte skyldige i vold og røveri. En sanktion på 1 års fængsel viser, at der ses med alvor på denne type kriminalitet.

relaterede artikler

Spark mod hoved afværget med krykstok 17. maj 2017 kl. 06:26

To unge sigtet i voldssag fra Motalavej 30. marts 2017 kl. 13:02