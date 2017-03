Se billedserie - Selv om vi nu har to stjerner, så sker der ikke store ændringer - målestokken for vores mad er fortsat, at jeg kan lide den og vil betale for den.

To-stjernet Michelin-fest i Korsør

Slagelse - 01. marts 2017 kl. 07:16 Af Tekst: Helge Wedel Foto: Anders Ole Olsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I næste uge indgår der to otte-taller for Paul Cunningham og hans søn Christian, når de fylder henholdsvis 48 og 18 år. Men ellers er det tallet to, der har fyldt rigtig meget hos mesterkokken, der i dén grad blev overrasket, da Henne Kirkeby Kro for en uge siden modtog sin Michelin-stjerne nummer to. Restauranten, der ligger fire kilometer fra Vesterhavet og med Paul Cunningham som køkkenchef, er dermed den første nogensinde i den danske provins, som har opnået at få de to eftertragtede stjerner.

- Det største er simpelthen, at det kan lade sig gøre i Vestjylland, siger Paul Cunningham, da Sjællandske møder ham i hjemmet siden 1994 på Møllebjergvej 26, hvor familien bor i enden af en to-etagers boligblok. Her råder de over tre af de fire lejligheder. To sammenbyggede stuelejligheder og med indvendig trappe til den ene lejlighed på første sal.

Paul Cunningham er gift med Lene, med hvem han også har sønnen Valdemar på 13 år. Hun arbejder fuldstids i Region Sjælland i administrationen på det nye psykiatrisygehus i Slagelse.

- Korsør er simpelthen et fristed for mig. Jeg elsker naturen og roen, siger Paul Cunningham, der ikke ser det som et problem at have to timer i bil til sit arbejde. For det tager næsten samme tid til København, hvor der tilmed er bøvl med trafikpropper og parkeringsmuligheder.

Hustruen Lene er fra Korsør og ud af en familie med grene til det tidligere Thers-bageri og Læby Fliser.

Hvis den engelsk-fødte Paul Cunningham selv kunne bestemme det, ville han gerne flytte lidt uden for byen i lidt landlig idyl, men det mener han ikke, at han får overtalt sin bedre halvdel til.

Fejringen af Michelin-stjerne nummer to til Henne Kirkeby Kro foregik i Korsør-hjemmet på Møllebjergvej.

- Vi var op imod 35 mennesker. Da vi fik den første stjerne for et år siden, fik vi det ikke rigtig fejret, fordi kroen holder vinterlukket, men nu skulle det være, siger Paul Cunningham, der sammen med en halv snes andre arbejder i det stjerneroste køkken på kroen. Man skal vente længe, hvis man vil spise dér. Kroen har blot 12 borde og plads til 35 spisende gæster, og forventningen er, at der er fuldt booket resten af året.

Folkene bag Michelin-stjernerne snød Paul Cunningham, der ikke, som det ellers er normal procedure på forhånd fortroligt var briefet om, at der var en stjerne på vej. Det var nemlig ikke nødvendigt, for de vidste, at han ville være til stede ved uddelingen i Vasateateret i Stockholm, fordi hans tidligere kollega, Gunnar Gislason, som er køkkenchef på den islandske restaurant Dill, ville få en stjerne.

- Det var fuldstændig surrealistisk, da jeg blev kaldt op. Jeg tænkte kort, at det var en joke, men den var god nok - virkelig en overraskelse af de helt store, forklarer den altid ivrigt gestikulerende Paul Cunningham.

- Hvor inviterer du fruen hen, når I skal ud og spise i Korsør?

- Vi har flere gange været på Madam Bagger. Jeg er vild med Kenns wienerschnitzel. Og ikke mindst hans chokoladekage »Marcel« anrettet med bær og vanilleparfait, siger Paul Cunningham, der selv står for maden hjemme - når han er hjemme! Den tilberedes i et HTH-køkken med en del år på bagen. Men det bliver også til take-away, for når man er mesterkok som Paul Cunningham er, så er der ingen »fine fornemmelser«, når det gælder den daglige mad.

- Hvad skal I have til aften?

- Ahh, det ved jeg faktisk ikke endnu, men jeg finder på noget, lyder svaret kort før kl. 15.00, hvor Sjællandske takker for godt selskab og en kop Nescafé.

- Måske skulle vi prøve Korsør Madmarked - det minder apoteker Peder Harboe mig altid om, at jeg endnu ikke har prøvet, når jeg møder ham.