Se billedserie Det var denne »sø«, som er et dræningsbassin, som de to piger mandag formiddag besluttede sig for at undersøge nærmere. Den ene kom ind frivilligt, mens den anden skulle hentes af redningsmandskabet.

To småpiger på glatis

Slagelse - 17. januar 2017 kl. 06:15 Af Kim Brandt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To småpiger på otte og ni år havde mandag formiddag en ubændig trang til at bevæge sig ud på en lille, frosset »sø« - et såkaldt dræningsbassin - som ligger lige ved siden af Nordhallen. - Det betyder egentlig ikke så meget, om det er fem meter eller en halv meter - for hvis isen knækker, og man bliver trukket ind under isen, så kan det hurtigt blive meget alvorligt, siger indsatsleder i Slagelse Brand og Redning, Henrik Vibits, til Sjællandske.

Heldigvis lykkedes det redningsmandskabet at få pigerne bragt sikkert i land, men det var ikke uden problemer.

Alarmen indløb mandag klokken 9.18, hvor en lærer fra behandlingsskolen Klostermarken var fulgt efter de to piger, der var gået fra skolen og søgte hen mod søen, der ellers er indhegnet.

- Læreren havde set pigerne gå og fulgte efter dem på afstand, fortæller skoleleder Jens Løhndorf fra Klostermarken Skole.

Læreren kunne dog ikke forhindre pigerne i at gå ud på isen, som begyndte at knage faretruende, da han selv trådte ud på den.

Det lykkedes dog at få den ene af pigerne i land, mens den anden bestemt ingen planer havde om at forlade den spændende is.

Derfor blev der ringet 112, hvorefter Slagelse Brand og Redning hurtigt ankom til stedet. Heller ikke redningsmandskabet kunne tale pigen til fornuft og få hende til at komme i land.

Indsatsleder Henrik Vibits siger, at det var godt, læreren ikke selv prøvede at gå ud på isen:

- Den kan måske godt bære en lille pige på 25 kilo, men næppe en voksen mand. Og hvis isen knækker, ville begge være i fare for at miste livet, fastslår han.

Indsatslederen var dog angiveligt selv parat til at hoppe i vandet, hvis isen skulle give efter under den lille pige.

Det skete heldigvis ikke, og imens havde det øvrige redningsmandskab skaffet det nødvendige udstyr inklusive en tørdragt, som skulle bruges for at få pigen fragtet sikkert i land, hvilket også lykkedes.

Skoleinspektør Jens Løhndorf ønsker nu sikkerheden ved området skærpet:

- Det er jo selvsagt noget, som skaber stor utryghed hos os og blandt forældrene. Derfor skal vi nu meget hurtigt finde ud af, hvad vi kan gøre for at sikre os mod, at den slags sker igen.