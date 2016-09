To på slæb: en synkende og en havareret motorbåd hjulpet i havn

Marinehjemmeværnet fra Korsør slog mildest talt to fluer med et smæk, da de lørdag trak to motorbåde i havn i Korsør Marina. De to motorbåde deltog i en lystfiskerkonkurrence i Storebælt. Den ene var læk og ved at synke. Den anden kunne ikke manøvrere.

Lørdag myldrede med små fiskebåde i Storebælt. Der var fiskekonkurrence, og fra hver båd var et utal af liner sat ud.

Marinehjemmeværnets Flotille 255 Korsør havde samme weekend deres fartøj, MHV 813 BAUNEN, på vandet, hvor fartøjsfører, løjtnant Johnny Buchwald Holte var ude med en frivillig besætning for at øve. De havde sørget for at ligge i nærheden af Skælskør, hvor fiskekonkurrencen udgik fra. Så kunne de assistere, hvis der skulle opstå problemer for nogle af de mange fiskere. Og det gjorde der.

Fyldt med vand til randen

”Klokken 08.00 blev vi ringet op fra fiskekonkurrencen. En 20 fods motorbåd var ved at synke ved Storebæltsbroens vestlige ankerblok”, fortæller Johnny Holte, som lå en time sejlads derfra. Straks satte to mand BAUNENS gummibåd med en lænsepumpe for at komme hurtigt op og hjælpe.

”De to gutter om bord have meget fornuftigt sat motorbåden på grund. Den var fuldstændig bordfyldt og havde slagside, da gummibåden kom frem med lænsepumpen. Det betød, at den smule sø, der var, hele tiden skyllede tiden ind. Det gjorde det meget besværligt at tømme båden for vand. Og da vi havde været i gang med et tømme den for vand i to timer, så røg strømmen også”, forklarer Johnny Holte om den lidt udfordrende opgave.

Svensker med defekt styregrej

Og imens alt det stod på, fik BAUNEN et opkald fra et skib lige ved siden af.

”Det var en svensk fisker i en 25 fods motorbåd med tre mand om bord. Hans styregrej havde sat ud, så han kunne ikke manøvrere. Vi satte ham fast i BAUNENs slæbetrosse, så han ikke drev væk, mens vi blev færdige med at tømme den anden båd” siger Johnny Holte

Det tog fire til fem timer at få tømt den fyldte motorbåd. De to noget forkomne lystfiskere kom undervejs også en tur om bord på BAUNEN for at få noget tørt tøj på og noget varmt at drikke. Begge motorbåde kom til sidst på slæb ind til Korsør Marina. Den lækkede motorbåd blev trukket efter BAUNEN, og svenskeren var på slæb efter gummibåden.

”Vi fik afleveret to meget tilfredse besætninger og deres både i marinaen klokken 14.15. Både mennesker og skibe kom uskadte i havn, og min besætning har fået en ny erfaring og gjort en kanon indsats”, lyder det fra en tilfreds fartøjsfører efter dagens dobbelt-assistance.