Gang i læringen på Antvorskov Skole. Fra venstre Zenia Naomi Quistgaard, Malte Schelde Nielsen og Sigurd Ellegaard Jørgensen fra 2. årgang. Privatfoto

To millioner kroner fra A. P. Møller fond til tre skoler

Slagelse - 16. maj 2017 kl. 08:33 Af Arne Svendsen

På Antvorskov Skole, Flakkebjerg Skole og Hashøjskolen har man netop modtaget to millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Pengene gives til et projekt med navnet »Håb er ingen strategi - databaseret læringsledelse i dansk og matematik«.

Det handler kort sagt om at gøre ledelse og lærere bedre til at forstå og anvende de mange data, som man hvert år indsamler, pædagogisk og fremadrettet til gavn for alle skolernes elever.

- Meget efter- og videreuddannelse har de seneste 10 år haft en pædagogiske vinkel herunder inklusion, så skolerne oplever nu et stort ønske fra lærerne om at kunne få vejledning på sine fag og sammen med sine kolleger skabe faglig udvikling. Man har i årevis talt om, at lærerne skal forske i egen praksis, men hvordan gør man det i en travl hverdag, spørger souschef på Antvorskov Skole, Britta Thomsen.

Skolerne vil derfor med de penge, de har modtaget, gennemføre et treårigt projekt om databaseret læringsledelse.

I første omgang koncentreret til dansk og matematik, men senere udvidet til flere fag.

Lærerne på de tre skoler får sammen med deres fagkolleger mulighed for at afdække behovet for kompetenceløft, så ingen faglærer i projektet står alene, men kan få hjælp, vejledning og kurser til områder i matematik og dansk, som de ønsker at fremme.