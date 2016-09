Se billedserie Politiet har sikret store mængder af overvågningsbilleder fra den morgen, hvor Emilie Meng forsvandt. Men alle biler på eksempelvis Storebæltsbroen er ikke tjekket. Der er udsat en dusør på 200.000 kroner i sagen. Foto Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

To måneder uden Emilie

Slagelse - 10. september 2016 kl. 06:06 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle ville så gerne have vished. Men her i dag præcis to måneder efter, at den dengang 17-årige og i dag 18-prige Emilie Meng valgte at gå hjem fra Korsør Station klokken fire om morgenen er uvisheden fuldstændig intakt. For hvad er der sket med den unge pige? Hvor er hun?

Politiet og i hundredvis af frivillige har brugt kræfter på gentagne eftersøgninger. På land, i vand og senest også i Jylland. Alle eftersøgninger har været uden et eneste brugbart resultat med mindre politiet af efterforskningsmæssige årsager har holdt resultater tilbage for offentligheden.

Vicepolitiinspektør og efterforskningsleder Søren Ravn-Nielsen fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi kaldte efterforskningen for en løbende proces, da han skulle forklare, hvorfor nogle haveforeninger syd for Korsør Station for et par uger siden blev gennemgået meget grundigt af store politistyrker og hundepatruljer. Officielt igen uden at finde spor efter Emilie Meng.

Søren Ravn-Nielsen oplyser til Sjællandske, at politiet stadig har materiale og henvendelser at efterforske.

Politiet er i besiddelse af meget store mængder videoovervågning.

Samtlige køretøjer på videoptagelser fra den pågældende morgen - blandt andet fra Storebæltsbroen - er ikke kontaktet af politiet.

- Der kører faktisk rigtig mange biler på vejene en søndag morgen. Det vigtigste er, at vi har sikret alle disse optagelser, som vi kan vende tilbage til, hvis efterforskningen gør det relevant, siger Søren Ravn-Nielsen til Sjællandske.

Han gentager, at personer, der den pågældende morgen søndag den 10. juli mellem klokken 04.00 og 06.00 har været i området omkring Korsør Station, skal kontakte politiet, hvis de ikke allerede har været i kontakt med politiet.

Den søndag morgen, som Emilie Meng forsvandt, skulle hun samme formiddag have mødt på arbejde som sanger i Skt. Povls Kirkes kor.

For en uge siden satte sognepræst i Skt. Povls Kirke Anna Helleberg Kluge her i Sjællandske ord på Emilie Mengs forsvinden. Hun skrev blandt andet:

Hjertets tid kan løbe stærkt, når livet er smukt og skønt, og den kan gå helt i stå, når noget så forfærdeligt sker, at en ung, elsket pige pludselig forsvinder ud af urets tid.

Der går ikke en dag uden Emilie bliver savnet. Der går ikke et minut uden, der bliver tænkt på hende. Mens urets tid tikker videre uden følelser, er hjertets tid gået i stå, for hvordan skal vi kunne leve let og ubekymret videre, når Emilie er ude af vores synsfelt?

