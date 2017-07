Se billedserie Iværksætterne Ronni Larsen og Jimmi Storgaard fra Korsør har igennem de sidste fire år udviklet og testet en app, som skal hjælpe lokale borgere og turister med at få overblik over en by blot ved få klik.Privatfoto

To iværksættere vil hjælpe både lokale og turister

Slagelse - 27. juli 2017 kl. 09:08 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ronni Larsen og Jimmi Storgaard fra Korsør har udviklet en app. En app, der både skal hjælpe de lokale erhvervsdrivende, de lokale borgere og de turister, der kommer til byen.

App'en hedder »Local Alex«, og er en guide til lokale begivenheder, nyheder og tilbud. Som noget særligt er den delt i to dele - én til de lokale borgere og én til turisterne, som kommer med i en snarlig opdatering.

Den lokale del af app'en indeholder opslagsværk for lokale arrangementer, en digital fagbog og et aktuelt tilbuds- og nyhedsoverblik fra lokale erhvervsdrivende.

Turistdelen er på vej i den kommende opdatering af app'en og indeholder alt, man har brug for som turist i en by.

Local Alex har fokus på lokal handel og vil hjælpe til med at holde handelen lokalt.

Derfor er der udviklet et brugervenligt software, som sikrer at den lokale erhvervsdrivende kan administrere og synliggøre / uploade tilbud / nyheder direkte til app'en og til byens borgere og turister.

- Jo mere synlighed og opmærksomhed den lokale erhvervsdrivende kan få på produkterne jo mere salg giver det. Med Local Alex blive den lokale erhvervsdrivende promoveret med den bedste placering da app'en fungerer via. GPS. Det vil sige at den lokale erhvervsdrivende hele tiden er promoveret på bedst mulig måde, siger Ronni Larsen.

Lokale erhvervsdrivende betaler for en profilering og værktøjer til synliggørelse af tilbud og nyheder, som man ønsker at få ud lokalt.

Brugervenlighed for borgere og turister har samtidig været i højsædet hele vejen igennem for de to iværksættere.

- For os er det vigtigt app'en kan betjenes selv af den ældre generation. Mange ældre har i dag en smartphone og bruger apps, men bruger nødvendigvis ikke de sociale medier på samme måde, som de yngre generationer bruger dem. Udviklingen af et værktøj, der kan benyttes af både de unge og ældre var derfor ret vigtigt for os, fortæller Ronni Larsen.

- Samtidig sparer forbrugeren tid på søgning på for eksempel Google eller scroll på 20 forskellige Facebook-profiler. I Local Alex er alt samlet ét sted og indenfor få klik har man som forbruger det lokale overblik og helt anonymt. Forbrugeren sætter sig ingen digitale fodspor ved at bruge Local Alex så man herefter pludselig får reklamer og spam på sin mail eller på sine sociale medier. Det er en kæmpe fordel i forhold til andre medier, hvor du skal »like« eller »følge« en butik og dermed sætte spor for at få information, fortæller Ronni Larsen.

Local Alex er gratis for forbrugerne og kan downloades på App Store eller Google Play.