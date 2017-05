To huller til fem mio. kr. under Korsør havn

Oprindeligt var det planen, at føre fjernvarmerørene under Korsør Nor, men undersøgelser viste, at der i noret var op til 10 m gytje, som er blød bund. Derfor kommer de nu til at gå fra stien langs Tårnborgvej under havnen til højre for Carl Petter over til Casper Brands plads ved Havnearkaderne. Foto: Thomas Olsen

