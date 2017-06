To borgere fra Slagelse Kommune er ramt af et sikkerhedshul i et KMD-system, som styrer den digitale pladsanvisning.

To borgere ramt af KMD-brist

En søgning efter institutionsplads til sønnen Eigil på den digitale pladsanvisning endte med, at Esben Pedersen, bosat i Frederiksberg Kommune, opdagede kæmpebrist i KMD's sikkerhedssystem - og faktisk senere blev politianmeldt for hacking.

Egentlig henvendte han sig til såvel kommune som KMD for at gøre opmærksom på fejlen. Den gjorde nemlig, at man ved at trykke et givent CPR-nummer kunne slå navne på borgere op. Og sikkerhedshullet er også Slagelse-borgere faldet i, oplyser Slagelse Kommune.