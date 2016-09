To »Pokemon-jægere« arresteret

Fra den anden side af muren lød det dog mest, som om de to mænd forsøgte at kommunikere med en indsat - og det er jo ikke tilladt, så derfor ilede et par betjente ud til mændene, der fastholdt, at de var uskyldige Pokemon-jægere, og at de forsøgte at flygte, da de så betjentene, fordi de »havde fanget dén Pokemon, de jagtede«. De to »jægere« endte dog med selv at blive indfanget og sigtet for ulovlig forbindelse med fanger. Senere på aftenen blev de begge løsladt igen.