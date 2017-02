Den 43-årige tiltalte dukkede af ukendte årsager ikke op i retten torsdag eftermiddag, hvor han ellers skulle afgive forklaring. Nu bliver han i stedet mentalundersøgt, før retten beslutter, om han overhovedet er egnet til straf.

Tiltalte udeblev fra retten

Slagelse - 24. februar 2017

Den usædvanlige, 20 år gamle sag om voldtægt af en mindreårig dreng i årene 1997 til 2001, lader til at fortsætte lidt endnu. I hver fald lykkedes det hverken for dommeren eller andre i retslokalet at blive klogere på, hvad der egentlig skete for mange år siden. Den tiltalte dukkede nemlig slet ikke op torsdag eftermiddag, og dermed opstod der en lille »krise« i retslokalet, hvor det blev diskuteret, hvorvidt den tiltalte nu skulle anholdes og afhentes af politiet. Den beslutning ønskede retten dog ikke at træffe i første omgang, da der stadig mangler en personundersøgelse af den tiltalte.

I stedet blev det besluttet, at den tiltalte i stedet skal underkastes en mentalundersøgelse, hvorefter han på et senere tidspunkt atter vil blive indkaldt til retten for at afgive forklaring.

Retten besluttede også at gennemføre afhøringen af to indkaldte vidner - voldtægtsofferet, der i dag er 26 år, samt en midaldrende kvinde.

Normalt er det ikke praksis, at vidner bliver afhørt, uden at tiltalte er til stede i retten - eller i det mindste har mulighed for at høre, hvad der bliver sagt. Men da tiltalte var blevet »forkyndt«, som det hedder i retssproget (tilsagt til at møde op i retten, red.), og alligevel ikke var mødt op, blev vidneafhøringerne alligevel gennemført.

Her blev dørene dog lukket af hensyn til offeret, og dermed kan Sjællandske ikke gengive, hvad der blev forklaret.

At sagen - trods sine mange år på bagen - ikke anses som værende forældet, skyldes nye regler for forældelse i sædelighedssager. Her var det tidligere sådan, at en sag blev forældet 10 år efter, den var begået. Nu er det imidlertid sådan, at en sædelighedssag først forældes 10 år efter, at offeret er fyldt 21 år.

I den konkrete sag er den tiltalte, som var i 20-årsalderen, mens de kriminelle forhold skulle være sket, anklaget for blandt andet at have haft analt samleje med den dengang omkring syvårige dreng. Anklageskriftet indbefatter også flere tilfælde af oralsex på udendørsarealer og på en adresse i Slagelse, hvor den tiltalte stadigvæk bor.

Tilbage står nu, at den 43-årige tiltalte først skal mentalundersøges. Når den foreligger, vil retten tage stilling til, hvorvidt han igen skal indkaldes i retten - eller om mentalundersøgelsen giver anledning til at overveje, hvorvidt han overhovedet er egnet til straf.