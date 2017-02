En 43-årig mand fra Slagelse sidder i dag på anklagebænken tiltalt for analt samleje og oralsex med en mindreårig dreng. Anklagen lyder på flere overgreb, som skulle være foregået mellem 1997 og 2001. Foto: Erwin Wodicka/Erwin Wodicka - wodicka@aon.at

Send til din ven. X Artiklen: Tiltalt for analsex med syvårig: I retten efter 20 år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tiltalt for analsex med syvårig: I retten efter 20 år

Slagelse - 23. februar 2017 kl. 06:00 Af Carsten Lysdal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

20 år efter det første overgreb skulle have fundet sted, sætter en 26-årig mand sig torsdag i vidneskranken ved Retten i Næstved. Her sidder han ansigt til ansigt med den 43-årige mand fra Slagelse, som han anklager for voldtægt og seksuelle overgreb over en fireårig periode fra 1997 til 2001.

Den tiltalte, som var i 20-årsalderen, mens de kriminelle forhold skulle være sket, anklages for blandt andet at have haft analt samleje med den dengang omkring syvårige dreng, som altså i dag er en voksen mand.

Anklageskriftet indbefatter også flere tilfælde af oralsex på udendørsarealer og på en adresse i Slagelse, hvor den tiltalte stadigvæk bor.

Den 43-årige anklages for voldtægt efter straffelovens §216, stk. 2, som - hvis han kendes skyldig - kan koste ham op til 12 års fængsel.

Det har indtil forleden været uvist, om sagen ville blive ført ved retten netop nu. Personundersøgelsen, som skal udfærdiges af den tiltalte, lader nemlig vente på sig. Dermed kan der ikke afsiges dom.

- Men retsmødet vil finde sted som planlagt. Det er dog blot skyldsspørgsmålet, der tages stilling til. Altså om han er skyldig i anklagerne. Dommen vil i så fald blive afsagt senere, da vi venter at se, om han er egnet til straf eller ej, siger anklager Mariam Khalil, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som ikke vægrer sig ved at kalde sagen for grov.

- Sager om samleje med mindreårige ser vi meget alvorligt på, fortæller hun.

Hvilken relation der har været mellem den tiltalte og den forurettede, vides ikke, ligesom det er uvist, hvorfor sagen først bliver rejst knap 20 år efter det første overgreb, som angiveligt er sket i 1997.