Det er planen at placere Energipark Korsør på den brune mark i øverste højre hjørne af billedet. Første etape er at anlægge vejen, hvilket nu må ske uden at der bliver skabt en ny masterplan for området. Dronefoto: Morten Mikkelsen, 24Produktion

Send til din ven. X Artiklen: Tilbageskridt: Masterplan for energipark stemt ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbageskridt: Masterplan for energipark stemt ned

Slagelse - 01. februar 2017 kl. 06:35 Af Mette Kjær Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om at etablere Energipark Korsør har taget et skridt tilbage, efter at et splittet byråd stemte et forslag om at udarbejde en ny masterplan ned.

Læs også: Bulet jord koster halv million

Tilbage i august har Slagelse Kommunes byråd besluttet at bevillige 6 millioner kroner til etablering af en ny vej rundkørslen ved motorvejens frakørsel 42 til Kodakhus, hvor den nye Energipark Korsør skal ligge.

Dette arbejde er igangsat, men det anslås nu, at arbejdet alligevel ikke kommer til at koste helt så meget som forventet og i stedet vil få en samlet pris på 4,5 millioner kroner.

Det skyldes bandt andet, at denne vej oprindeligt skulle have haft sideveje, men nu er arbejdet stødt ind i »tekniske udfordringer« og skal i stedet gennemføres uden disse sideveje.

De tekniske udfordringer er oplyst til at være det kuperede terræn og en bund, som er blødere end forventet.

Derfor havde landdistrikts-, teknik- og ejendomsudvalget afleveret et forslag til byrådet om, at man skal bruge 500.000 kroner - af de penge, der allerede er afsat til anlægsarbejdet - til at udarbejde en ny masterplan for området.

Men det forslag stemte et splittet byråd ned på mandagens møde. 15 stemte imod og 14 for at udarbejde den nye plan.

- Det her er meget ærgerligt. Nu fortsætter arbejdet, som det er påbegyndt, men vi kommer til at mangle en overordnet plan for området, som vi kan vise frem til de virksomheder, vi skal have ind i Energipark Korsør, siger borgmester Stén Knuth (V) dagen derpå.

relaterede artikler

Opbakning til Slagelses sats på brintteknologi 27. december 2016 kl. 06:52

Gram: SK bør samles i Korsør Erhvervspark 13. september 2016 kl. 06:31