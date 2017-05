Til kamp mod brotakster- Knuth udpeget

Formanden for komiteen Jesper E. Møller offentliggjorde i går de medlemmer, der skal hjælpe ham med arbejdet med at skabe et Danmark i balance, i vækst og i bevægelse. De første medlemmer er Allan Agerholm, CEO BC Hospitality Group A/S, Bjarne Graabech Sørensen, prorektor SDU, Hans Peter Geil, borgmester Haderslev Kommune, Hans Christian Munck, CEO Munck Gruppen a/s, Jacob Manori, chef for Terminaler og Transport i DK i PostNord, Jørgen Dirksen, CEO Rynkeby Foods A/S, Kenneth Muhs, borgmester Nyborg Kommune, Ole E. Hansen, mejerichef Arla, Simon H. Galsgaard, managing director DSV Road A/S og Stén Knuth, borgmester Slagelse Kommune.

- Storebæltsbroen er en succes, og det afspejler sig også i betydelige overskud i selskabet bag broen, A/S Storebælt, år efter år. Vi mener, at disse overskud kun bør anvendes til at afdrage på gælden og til at sænke broafgifterne med 25% her og nu. Det vil styrke sammenhængskraften mellem Øst- og Vestdanmark, flere vil tage turen over broen, og det vil sætte gang i væksten i hele landet, siger Jesper E. Møller. Han tilføjer, at strategien er klar. Først skal der gives en politisk garanti for, at der ikke længere hentes økonomi ud af A/S Storebælt til andre formål, og de nuværende broafgifter skal reduceres med 25% for alle trafikanter. Dernæst - når restgælden i Storebæltsbroen er betalt tilbage - er det ambitionen, at strækningen over Storebælt derefter sidestilles med øvrige motorvejsstrækninger i Danmark.