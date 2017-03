Bestyrelsen forventer, at Thomas Vesth med sin erfaring inden for lokalpolitik kan føre Nye Borgerlige frem til et godt kommunalvalg.

Send til din ven. X Artiklen: Thomas Vesth i front hos Nye Borgerlige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Thomas Vesth i front hos Nye Borgerlige

Slagelse - 02. marts 2017 kl. 07:03 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver med stor sandsynlighed den tidligere lokalformand for Liberal Alliance, Thomas Vesth, der skal repræsentere Nye Borgerlige i byrådet, hvis det lykkes partiet at få nok stemmer til at blive repræsenteret i rådet ved kommunalvalget 21. november.

Det står klart efter opstillingsmødet hos Nye Borgerlige forleden.

Her var der kampvalg mellem Jeppe Carlsen og Thomas Vesth, som endte med, at Thomas Vesth blev valgt som spidskandidat.

De personlige stemmer bliver dog afgørende for, hvem der vælges, idet partiet har valgt sideordnet opstilling og ikke partiliste, som jo favoriserer den første på listen.

Vesth tabte tidligere på året en afstemning om at blive Slagelsekredsens folketingskandidat til Klaus Juel Hansen, men denne gang løb han altså af med sejren.

Klaus Juel Hansen er i øvrigt også med på listen sammen med Kim Thaisen, Jeppe Carlsen, Josh Bjørkman samt Janni Walies, der er lokalformand for Nye Borgerlige.

- Det er bestyrelsens forventning, at Thomas Vesth med sin erfaring inden for lokalpolitik kan føre Nye Borgerlige i Slagelse valgkreds frem til et godt kommunalvalg, siger Janni Walies.

Hun oplyser, at der stadig kan komme flere på listen, hvis yderligere egnede kandidater viser sig.

- Bestyrelsen vil inden længe have et lokalpolitisk program klar. Processen kører således sikkert og planmæssigt frem, siger Janni Walies.

Klaus Juel Hansen udtalte i efteråret, at man regner med at få mindst en person i byrådet. Partiets tilslutning på det tidspunkt omkring fem procent, hvilket ville være rigeligt til at sikre en plads i byrådet, hvis det slog igennem i Slagelse.

Siden har tilslutningen til partiet ifølge meningsmålinger dog bevæget sig ned omkring spærregrænsen på de to procent.