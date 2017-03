Se billedserie Blodtryksmåling mens eleverne hviler sig. Foto: Helge Wedel

Test før et bedre liv

Slagelse - 06. marts 2017 kl. 10:41 Af Helge Wedel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag mandag præcis om en uge går det løs for 5. b på Vemmelev Skole med to halvlege af 45 minutter, hvor fodboldspillet og øvelser hertil er omdrejningspunktet for de 11-12-årige elever. Et par dage efter er der igen to halvlege. Og sådan fortsætter det i 11 uger. Cirka 25 danske klasser har prøvet konceptet. Og det virker. Det viser test og målinger af eleverne.

Forleden blev 5. b målt, vejet og testet for trivsel, så man efter de 11 uger kan se, hvordan fodboldaktiviteterne har påvirket dem. Forventningen er forbedringer på alle områder.

- Jeg spiller kun fodbold i nødstilfælde, siger 11-årige Sebastian Hvenegaard, der sammen med jævnaldrende Simon Lindeløv er blandt de drenge for hvem, fodboldspil ikke lige er det store hit. Simon Lindeløvs mor har dog på et forældremøde fortalt, at Simon har sagt, at han glæder sig, men det kan han dog ikke huske!

- Men de kan sagtens være med, for der er meget andet end egentligt fodboldspil, fortæller deres lærer Jette Brostrup Jensen. Hun har været på et tre dages kursus for at lære den nye måde via fodbold at skabe sundere børn, større trivsel og indlæring på.

Inden de 11 ugers fodboldaktiviteter, som ikke erstatter de normale idrætstimer, så bliver børnene testet for en masse. Blandt andet balanceevne, blodtryk, fedtprocent og trivsel via spørgeskemaer. Men fedtprocenten holdes hemmelig for børnene, da den kunne bruges til at drille med.

Jette Brostrup Jensen håber, at konceptet fremover fast vil blive brugt for alle skolens 5. klasser, men medgiver samtidig, at hvis det er så godt, som det tyder på, ja så burde det indføres i alle klasserne ikke bare på Vemmelev Skole men i hele Danmark.