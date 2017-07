Se billedserie Bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen (til højre) sammen med den ledende instruktør på tennisskolen, Nicolai Jørgensen, der i øvrigt selv var deltager på tennisskolen for syv år siden. Foto: Kim Rasmussen

Tennisskole giver optimisme i trængt klub

Slagelse - 01. august 2017 kl. 06:55 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kniber som tidligere noget med at få økonomien til at hænge sammen i Slagelse Tennisklub, på grund af et for lille antal medlemmer, men i denne uge er der ganske pæn aktivitet på stedet.

Her afvikles nemlig den årlige tennisskole, som i år har 32 deltagere.

- Det er faktisk flere end vi har haft de seneste tre år, så det giver da optimisme med hensyn til at få flere unge medlemmer. 22 af deltagerne er ikke medlemmer i dag, siger bestyrelsesmedlem Henrik Thomsen.

- Det er rigtig sjovt at svinge ketsjeren og sende bolden over nettet. Det kunne jeg da godt tænke mig at gå til, lyder det fra en deltagerne, 10-årige Wilbert Bøg Holtov.

Han synes, at tennis er en af de sjoveste sportsgrene han har prøvet

Han bor i Kalundborg, men hans mor arbejder på Slagelse Sygehus, så det passer fint med, at han kan svinge ketsjeren, mens hun arbejder.

Deltagerne er delt op efter hvor øvede eller lidt øvede de er, og på en anden bane spiller Isabella Weber og Louise Sørensen, begge 11 år og fra Slagelse.

De har faktisk tidligere været med i klubben, men stoppede fordi der ikke var så mange andre i samme aldersgruppe.

Det er der dog ved at blive ændret på, fortæller Henrik Thomsen.

- Det er lykkedes os at få flere medlemmer via de forskellige tiltag, vi har lavet, så faktisk har vi her i sommer opnået at komme over 200 medlemmer, hvilket var målet for hele året fra bestyrelsens side, siger Henrik Thomsen.

Og skulle nogen blandt læserne i aldersgruppen 5-15 år få lyst til at være med på tennisskolen, så kan de faktisk bare møde op. Der startes i dag klokken 9 og spilles frem til klokken 15, med diverse sjov og pauser undervejs.