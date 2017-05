Se billedserie Slagelse Tennisklub har nogle af landets bedste faciliteter, men da medlemstallet er faldet meget, hænger økonomien slet ikke sammen. Foto: Simon Ydesen

Tennisklubs økonomi igen en politisk sag

Slagelse - 17. maj 2017 kl. 08:17 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gang i aktiviteterne på Slagelse Tennisklubs flotte anlæg på Frederikshøjvej, men flere skal med, hvis klubbens økonomi skal kunne hænge sammen.

Det har en ny bestyrelse i klubben gjort noget ved, som tidligere omtalt i Sjællandske. Formand Axel Toft oplyser, at der er drop-in tennis hver søndag fra kl 9-11 og »åben bane« hver torsdag fra 18-20 hvor alle uanset tenniserfaring kan møde op og prøve spillet og finde en makker at spille med.

Der er desuden gode træningstilbud til nye som erfarne spillere og fire nye minitennisbaner til børn, som har træning mandag og onsdag fra 16-18.

Men formanden lægger dog ikke skjul på, at det helt afgørende element i at få tennisklubbens økonomi til at hænge sammen har at gøre med, hvad politikerne beslutter sig for.

Kommunens udvalg for kultur, fritid og turisme debatterede på sit seneste møde sagen på den lukkede del, hvor punktet hedder »Stillingtagen til foreningens økonomiske situation.«

Udvalgsformand Troels Christensen (LA) har dog ikke mange kommentarer efter mødet.

- Vi kunne vælge at træffe en afgørelse i udvalget, uden at involvere andre, men vi har valgt at lade sagen gå videre til økonomiudvalg og byråd, siger Troels Christensen.

Axel Toft blev valgt som formand på en ekstraordinær generalforsamling i november. Det skete efter en årrække med tilbagegang i medlemstallet og i en situation, hvor den tidligere bestyrelse havde bedt om assistance fra kommunen.

Årsagen var nok en gang problemerne med at skrabe penge sammen til at betale lejen til Slagelse Tennis Center, som er ejet af en fond. Denne fond har meget svært ved at betale af på gælden til BRF Kredit, når man ikke får leje ind fra tennisklubben, hvilket der har været vanskeligheder med, så en konkurs har hele tiden været truende.