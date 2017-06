Se billedserie Formanden for Slagelse Tennisklub siger, at man ikke mere tror på hjælp fra kommunen, så nu sættes der ind med blandt andet at få flere ældre med. Desuden skal der samarbejdes med omegnsklubber om brug af hallen om vinteren. Her ses formanden som nummer to fra højre. Han svingede ketsjeren sammen med (fra venstre) Flemming Topsøe, Vedbæk, Allan Seemann, Greve og Jess Poulsen, Greve. Foto: Arne Svendsen

Tennisklubben sætter mange nye ting i sving

Slagelse - 09. juni 2017 Af Arne Svendsen

Økonomien strammer meget i Slagelse Tennisklub og i fonden Slagelse Tenniscenter, der lejer den flotte hal ud til tennisklubben.

Problemet er som tidligere omtalt et alt for lavt medlemstal til de flotte rammer. Slagelse Kommune er blevet spurgt om hjælp i den anledning. Blandt andet har en kommunal overtagelse af tennishallen været nævnt.

- Men vi kan ikke regne med nogen hjælp fra kommunen, der også er økonomisk presset. Det må jeg konkludere efter de seneste møder, siger tennisklubbens formand Axel Toft, der dog samtidig gør opmærksom på, at kommunen på udmærket vis sørger for vedligeholdelsen af banerne.

Forleden var tennisklubben vært for en gruppe danske tennisveteraner, primært fra Københavns-området.

- De var meget imponerede at de rammer vi har, fortæller Aksel Toft.

Han ser meget gerne, at også flere ældre kommer i sving ude på banerne.

- Det har man faktisk haft succes med i Greve, hvor man efter en kampagne fik omkring 130 nye ældre medlemmer, fortæller Lizzi Larsen, tidligere elitespiller i klubben og relativ nyvalgt bestyrelsesmedlem.

Axel Toft fortæller, at man vil prøve at få flere ældre i Slagelse til at spille tennis. Eventuelt via Ældresagen.

- Vi vil kunne lave nogle billige tilbud, da de ældre jo kan spille i formiddagstimerne. Tennis er en sport man kan dyrke til man bliver 85 år, siger Axel Toft.

Derudover søger man dog stadig at tiltrække flere børn ved at lave forskellige arrangementer. Ligesom man prøver at gøre børnenes forældre interesserede i at svinge ketsjeren.

Et andet område man vil arbejde med handler om et øget samarbejde med omegnsklubberne, der jo hovedsageligt kun har udendørs tennis.

- Det har vi tidligere talt om, men har ikke kunnet give faste tilbud, fordi situationen omkring hallen har været usikker. Men nu vil vi satse på at lave nogle aftaler med blandt andre klubberne i Korsør og Skælskør, siger Axel Toft.

Det har også været nævnt, at Slagelse Kommune kunne leje sig ind i hallen, for at dyrke nogle andre idrætter.

- Det lader sig desværre ikke gøre på grund af det specielle underlag. Og ude på skolerne har de ikke penge til at leje baner, så eleverne kan komme til at spille tennis her, siger Axel Toft, der håber på, at de nye initiativer vil kunne skabe en stabil økonomi i tennisklub og tenniscenter.