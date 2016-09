- Vi skal først og fremmest varetage forbrugernes interesser, sagde SK-formand Ole Drost (V).

Temamøde om nyt rådhus og SK bopæl

Slagelse - 20. september 2016 kl. 09:22 Af Arne Svendsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beslutningen om at det kommunalt ejede SK Forsyning skal samles på Nordvej i Slagelse, en beslutning truffet af selskabets bestyrelse, har ført til megen rivaliserings-snak mellem Korsør og Slagelse.

Den gamle sammenkædning af, at skal SK samles i Slagelse, så skal den kommunale administration til gengæld samles i Korsør, blev her igen drøftet. På foranledning af forslag fra Troels Christensen (LA), der foreslog samlokalisering af administrationen i Halsskov Færgehavn, mens Michael Gram fra Fair Balance foreslog samlokalisering af SK Forsyning i Korsør Erhvervspark.

Ingen af disse forslag fandt dog noget flertal på byrådsmødet. Næsten alle byrådsmedlemmer kunne til gengæld bakke op om forslag fra Helle Blak (SF), der foreslog, at man tog en drøftelse af de to emner på et tema-møde.

Knud Vincents (V) sagde, at Venstre var åben over for en samling af administrationen. Men han slog fast, at der ikke ville blive tale om nogen beslutning i denne her byrådsperiode.

Frederik Pedersen (DF) foreslog, at det nye byråd traf en beslutning i starten af sin periode i 2018.

John Dyrby Paulsen (S) sagde, at socialdemokraterne da gerne deltog i tema-møder om sagerne.

- Men på den anden side finder jeg det mærkeligt, at vi skal sidde og debattere noget, som alle er enige om i virkeligheden skal besluttes af det næste byråd, eller måske først af byrådet efter det, sagde Dyrby Paulsen.

Troels Christensen (LA), slog fast, at der jo er mange penge at spare på en samling af administrationen, og han mente Halsskov Færgehavn var et godt sted.

Frederik Pedersen (DF) var dog uenig. Med henvisning til, at der jo her skal placeres et vandsportscenter.

Både Anders Nielsen og Flemming Erichsen (S), kritiserede kraftigt beslutningen i SK Forsynings bestyrelse om samling i Slagelse. Og fik svar på tiltale fra SK-formand Ole Drost (V), der slog fast, at det var bestyrelsens forpligtigelse at varetage forbrugernes interesser.

- Og jeg tror heller ikke forbrugerne i Korsør vil være interesserede i, at vi bruger dobbelt så mange penge på at samle os i Korsør, som det vil koste i Slagelse, sagde Drost.